Defesa Civil emite alerta de chuva nesta terça-feira (30)
A previsão é de pancadas de chuva de até 30 mm, com raios e rajadas de vento
compartilheSIGA
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuva na manhã desta terça-feira (30/12). A previsão é de pancadas de chuva entre 20 e 30 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até as 8h de quarta-feira (31).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O órgão recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Leia Mais
Caso se depare com cabos elétricos rompidos, não se aproxime e entre em contato com a CEMIG (116) ou Defesa Civil (199) imediatamente. Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise a Defesa Civil.
- Como fica o tempo no réveillon nas praias preferidas dos mineiros
- Onda de calor: Inmet emite alerta vermelho para 301 municípios mineiros
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS gratuitamente, basta o cidadão enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua onde mora para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.