Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO

Defesa Civil emite alerta de chuva nesta terça-feira (30)

A previsão é de pancadas de chuva de até 30 mm, com raios e rajadas de vento

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
30/12/2025 11:44

compartilhe

SIGA
x
Defesa Civil emite alerta de chuva para esta terça-feira (30/12)
Defesa Civil emite alerta de chuva para esta terça-feira (30/12) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuva na manhã desta terça-feira (30/12). A previsão é de pancadas de chuva entre 20 e 30 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até as 8h de quarta-feira (31).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O órgão recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Leia Mais

Caso se depare com cabos elétricos rompidos, não se aproxime e entre em contato com a CEMIG (116) ou Defesa Civil (199) imediatamente. Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise a Defesa Civil.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS gratuitamente, basta o cidadão enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua onde mora para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. 

Tópicos relacionados:

bh chuva clima defesa-civil meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay