Réveillon: veja o que abre e fecha em BH

Com a proximidade do ano novo, os belo-horizontinos e visitantes devem se atentar para as mudanças no funcionamento do comércio e dos serviços públicos. De 31 de dezembro a 2 de janeiro de 2026, bancos, parques, equipamentos de saúde, entre outros, podem ser suspensos ou ter os horários reduzidos, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Parques e zoobotânica

O Zoológico, o Jardim Botânico e o Aquário do Rio São Francisco, vão funcionar de 31 de dezembro a 4 de janeiro, sendo os dois primeiros das 8h às 17h e o aquário das 8h30 às 16h30.

Para os interessados em passar o dia ao ar livre e cercado por natureza, 48 parques municipais irão receber o público na virada do ano, até o dia 4 de janeiro, com funcionamento alterado.

Os horários podem variar de acordo com cada local. Outros 22 espaços verdes terão acesso permanente durante o período. A lista completa pode ser conferida no link.

Cemitérios

Belo Horizonte conta com cinco cemitérios públicos, e até 2 de janeiro eles funcionarão de 7h às 17h. Estão incluídos os cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro.

Assistência social

Durante as festas de fim de ano, os CRAS, CREAS, DRAS e centros-dia não funcionam. Já os abrigos, casas de passagem e residências inclusivas funcionam normalmente.

Os Centros POP funcionam em horário reduzido, variando entre 8h e 12h, a depender da unidade, e o Serviço de Abordagem Social mantém atendimento normal, das 9h às 21h.

Por outro lado, os centros de referência à população LGBTQIAPN+, à mulher, à pessoa idosa e a juventude, estão suspensos nesse período. A população pode, no entanto, procurar o Conselho Tutelar, com atendimento 24 horas, no Centro de BH.

Alimentação

Os restaurantes populares I, II, III e IV, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro vão trabalhar com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, em todas as unidades dos Restaurantes Populares. No dia 2, o funcionamento é normal.

Nos dias 3 e 4 de janeiro, haverá oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, em todas as unidades.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionam normalmente durante o Réveillon. Permanecem abertos no dia 31 e no dia 1º de Janeiro, o Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), as Unidades de Pronto Atendimento (Upas), o Samu, a Central de Internação, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das Upas.

Segurança

Conforme a prefeitura de BH, a Guarda Municipal, a Defesa Civil e o Centro Integrado de Operações mantém os trabalhos normalmente.

A Defesa Civil pode ser acionada pelos contatos: 199 e o 3277-8864.

Limpeza urbana

No primeiro dia de 2026 não haverá serviços de limpeza. A coleta domiciliar de lixo, a coleta seletiva e a varrição, entre outros serviços, não serão executados. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) também estarão fechadas. Nos dias 31 de dezembro e 2 de janeiro, todos os serviços vão funcionar normalmente.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento bancário presencial no dia 31 de dezembro, nem compensações bancárias. No dia 1º de janeiro, as agências seguem fechadas.

Vale lembrar que, contas de consumo com vencimento nos dias em que não há compensação bancária, poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

O Pix funciona normalmente, 24 horas por dia, inclusive durante o feriado. O atendimento presencial ao público será retomado no dia 2 de janeiro.

Supermercados

Moradores e visitantes da capital mineira devem se apressar caso precisem comprar alimentos e produtos de limpeza. Isso porque, segundo a Associação Mineira de Supermercados (AMIS) informa que os supermercados localizados em Belo Horizonte, em grande parte da Região Metropolitana e em diversos municípios do interior do estado, não abrem as portas em 1º de janeiro.

A norma segue a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor. Além de Belo Horizonte, ela abrange Caeté, Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.