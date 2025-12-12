Assine
overlay
Início Gerais
BELO HORIZONTE

Guarda Municipal recebe base móvel para patrulhar áreas comerciais

Batizado de Siac, sigla de Segurança Itinerante em Áreas Comerciais, equipamento foi doado no dia do aniversário da capital mineira

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/12/2025 23:01

compartilhe

SIGA
x
Equipamento está previsto no projeto da GCMBH
Equipamento está previsto no projeto da GCMBH crédito: CDL/BH/Divulgação

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) recebeu uma nova base móvel, especificamente voltada ao patrulhamento de corredores comerciais. Batizada de Siac, sigla de Segurança Itinerante em Áreas Comerciais, o equipamento foi doado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) nesta sexta-feira (12/12), dia do aniversário de 128 anos da capital mineira

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A base móvel de patrulhamento preventivo está instalada em um veículo do tipo van, equipado com estrutura operacional e itens de apoio ao trabalho dos agentes da Guarda. A infraestrutura da unidade inclui ainda bicicletas elétricas, motos, equipamentos de proteção e instrumentos de menor potencial ofensivo.

Leia Mais

O Siac, de acordo com o projeto oficial da GCMBH, tem o objetivo de ampliar o patrulhamento, prevenir delitos, proteger bens públicos de uso comum e promover uma atuação mais próxima e dialogada com a comunidade. A unidade operará em regiões com grande fluxo de pessoas e atividades econômicas, com equipes específicas, combinando base fixa e rondas no entorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a CDL/BH, a presença contínua dessa estrutura nas regiões de maior circulação comercial deverá elevar a sensação de segurança, reduzir ocorrências, favorecer o fluxo de consumidores e garantir melhores condições para o funcionamento das empresas de comércio e serviços. "O reforço à segurança preventiva beneficia diretamente lojistas, colaboradores e toda a população que circula diariamente pelo comércio de BH", destaca o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva.

Tópicos relacionados:

guarda-municipal patrulhamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay