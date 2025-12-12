Guarda Municipal recebe base móvel para patrulhar áreas comerciais

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) recebeu uma nova base móvel, especificamente voltada ao patrulhamento de corredores comerciais. Batizada de Siac, sigla de Segurança Itinerante em Áreas Comerciais, o equipamento foi doado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) nesta sexta-feira (12/12), dia do aniversário de 128 anos da capital mineira.

A base móvel de patrulhamento preventivo está instalada em um veículo do tipo van, equipado com estrutura operacional e itens de apoio ao trabalho dos agentes da Guarda. A infraestrutura da unidade inclui ainda bicicletas elétricas, motos, equipamentos de proteção e instrumentos de menor potencial ofensivo.

O Siac, de acordo com o projeto oficial da GCMBH, tem o objetivo de ampliar o patrulhamento, prevenir delitos, proteger bens públicos de uso comum e promover uma atuação mais próxima e dialogada com a comunidade. A unidade operará em regiões com grande fluxo de pessoas e atividades econômicas, com equipes específicas, combinando base fixa e rondas no entorno.

De acordo com a CDL/BH, a presença contínua dessa estrutura nas regiões de maior circulação comercial deverá elevar a sensação de segurança, reduzir ocorrências, favorecer o fluxo de consumidores e garantir melhores condições para o funcionamento das empresas de comércio e serviços. "O reforço à segurança preventiva beneficia diretamente lojistas, colaboradores e toda a população que circula diariamente pelo comércio de BH", destaca o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva.