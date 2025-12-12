Censo responde: qual o nome mais popular nos 128 anos de BH?

Coordenador do Núcleo de Dados do Estado de Minas. Pós-graduado no master de Jornalismo de Dados, Automação e Data Storytelling do Insper. Ex-repórter de Gerais, Economia e Política.

Maria? João? Ana? José? Afinal, qual o nome mais popular em Belo Horizonte, em seus 128 anos completados nesta sexta-feira (12)? Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Censo, detalham essa informação por décadas. A exceção fica para os registros até 1940, que dão aglomerados em um único recorte.

Como o Censo foi feito em 2022, evidentemente não há registro de nomes dos últimos três anos.

No geral, sem recorte por décadas, Maria é o nome mais comum em BH. São 126.085 registros, cerca de 5,4% do total de pessoas nascidas na cidade. Na sequência, aparecem Ana (2,19%), José (1,58%), João (1,32%) e Pedro (0,92%).

Mas, nem sempre foi assim. Maria liderou com folga o ranking do IBGE até 1979. Na década de 1980, houve uma leve "crise" nesta relação: Ana tomou a liderança, seguida por Bruno e Rafael, deixando Maria na quarta posição.

Nos anos 1990, Maria não aparece, sequer, entre os 10 primeiros nomes mais comuns na capital mineira. Ana continuou na liderança, com Lucas em segundo, Pedro em terceiro, Jéssica na sequência e Gabriel fechando o top-5.

A predominância do nome preferido dos moradores de BH é retomada nos anos 2000, quando só Ana supera Maria. Já na década passada e nesta (apenas os anos 2020, 2021 e 2022), Maria volta a dominar na primeira posição absoluta.

Veja, abaixo, os nomes mais populares por letra em BH: