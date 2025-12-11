Assine
overlay
Início Gerais
ATRAÇÕES

Papai Noel já chegou à Praça Sete, que ganhou decoração temática

Hipercentro da capital mineira ganha casa para o Bom Velhinho e iluminação especial para o período de festas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/12/2025 23:32

compartilhe

SIGA
x
Espaço natalino na Praça 7 está posicionado na Rua dos Carijós, ao lado do Cine Theatro Brasil
Espaço natalino na Praça 7 está posicionado na Rua dos Carijós, ao lado do Cine Theatro Brasil crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Alexandre Carneiro e Túlio Santos

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Papai Noel ganhou mais uma casa em Belo Horizonte. Na noite desta quinta-feira (11/12), o Bom Velhinho passou a receber crianças e o público em geral na Praça Sete, no Hipercentro da capital mineira, em um espaço montado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). O cenário foi montado na Rua dos Carijós, ao lado do Cine Theatro Brasil.

A nova casa do Bom Velhinho, bem no coração da capital mineira, permanecerá aberta ao público até o próximo dia 24, véspera do Natal. O Papai Noel, juntamente com as Noeletes, estará diariamente no local, em dois horários: das 10h às 14h e das 15h às 19h. A cerimônia de inauguração, nesta quinta-feira, contou com apresentação do coral Black to Black, composto por 30 vozes.

O quarteirão fechado da Rua dos Carijós, na Praça Sete, ganhou ainda decoração temática, com iluminação. Essa atração pode ser apreciada pelo público durante todo o dia. Árvores plantadas ao longo da Avenida Afonso Pena e da Praça da Igreja da Boa Viagem também receberam iluminação na ação da CDL/BH.

Leia Mais

Entre os presentes na abertura do espaço estava o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil). "Para nós, é importante, porque você dá luz ao Centro: luz é vida", disse o chefe do Executivo municipal. "É agradecer a essas parcerias, que fazem com que a gente possa melhorar a qualidade de vida e dar um pouco de entretenimento, principalmente para as pessoas mais simples", complementou.

Mãe e filha aprovam

A pequena Eva Lopes, de 6 anos, já entregou a carta ao Papai Noel
A pequena Eva Lopes, de 6 anos, já entregou a carta ao Papai Noel Túlio Santos/EM/D.A.Press

A analista de recrutamento e seleção Naiara Lopes, de 37 anos, era uma das pessoas presentes na abertura do espaço natalino na Praça Sete. Ela levou a filha Eva, de 6 anos, para ver o Papai Noel. Ela, que diz amar o Natal, gostou do que viu. "A decoração ficou linda. É um projeto lindo, em um lugar especial, no coraçãozinho de Belo Horizonte, passando muitas pessoas. Acho que aquilo ali vai dar um aconchegozinho no coração de muitas crianças", opina.

Além da decoração, ela aprova o acesso fácil e gratuito ao Bom Velhinho. "Essa questão de o Papai Noel estar ali, de graça, é interessantíssima, porque tem muitas pessoas que gostam desse período e não têm, no momento, uma condição de ir ao shopping, por exemplo", pondera. "E, para as crianças, nem é sempre a foto: quem quer foto é pai e mãe. Para a criança, é aquela alegria de poder entregar a cartinha para o Papai Noel", conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

noel papai papai-noel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay