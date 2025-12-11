Papai Noel já chegou à Praça Sete, que ganhou decoração temática

Alexandre Carneiro e Túlio Santos

Papai Noel ganhou mais uma casa em Belo Horizonte. Na noite desta quinta-feira (11/12), o Bom Velhinho passou a receber crianças e o público em geral na Praça Sete, no Hipercentro da capital mineira, em um espaço montado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). O cenário foi montado na Rua dos Carijós, ao lado do Cine Theatro Brasil.

A nova casa do Bom Velhinho, bem no coração da capital mineira, permanecerá aberta ao público até o próximo dia 24, véspera do Natal. O Papai Noel, juntamente com as Noeletes, estará diariamente no local, em dois horários: das 10h às 14h e das 15h às 19h. A cerimônia de inauguração, nesta quinta-feira, contou com apresentação do coral Black to Black, composto por 30 vozes.

O quarteirão fechado da Rua dos Carijós, na Praça Sete, ganhou ainda decoração temática, com iluminação. Essa atração pode ser apreciada pelo público durante todo o dia. Árvores plantadas ao longo da Avenida Afonso Pena e da Praça da Igreja da Boa Viagem também receberam iluminação na ação da CDL/BH.

Entre os presentes na abertura do espaço estava o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil). "Para nós, é importante, porque você dá luz ao Centro: luz é vida", disse o chefe do Executivo municipal. "É agradecer a essas parcerias, que fazem com que a gente possa melhorar a qualidade de vida e dar um pouco de entretenimento, principalmente para as pessoas mais simples", complementou.

Mãe e filha aprovam

A pequena Eva Lopes, de 6 anos, já entregou a carta ao Papai Noel Túlio Santos/EM/D.A.Press

A analista de recrutamento e seleção Naiara Lopes, de 37 anos, era uma das pessoas presentes na abertura do espaço natalino na Praça Sete. Ela levou a filha Eva, de 6 anos, para ver o Papai Noel. Ela, que diz amar o Natal, gostou do que viu. "A decoração ficou linda. É um projeto lindo, em um lugar especial, no coraçãozinho de Belo Horizonte, passando muitas pessoas. Acho que aquilo ali vai dar um aconchegozinho no coração de muitas crianças", opina.

Além da decoração, ela aprova o acesso fácil e gratuito ao Bom Velhinho. "Essa questão de o Papai Noel estar ali, de graça, é interessantíssima, porque tem muitas pessoas que gostam desse período e não têm, no momento, uma condição de ir ao shopping, por exemplo", pondera. "E, para as crianças, nem é sempre a foto: quem quer foto é pai e mãe. Para a criança, é aquela alegria de poder entregar a cartinha para o Papai Noel", conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia