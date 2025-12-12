Natal em BH: horários de ônibus serão ampliados a partir de domingo (14)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Para atender quem trabalha até mais tarde ou quer fazer compras de fim de ano fora do horário comercial na capital mineira, 23 linhas de ônibus que circulam próximo aos shoppings e centros comerciais vão ganhar 197 viagens extras entre 20h e meia-noite a partir de domingo (14).



O reforço vai valer para os dias 14, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro e contempla linhas convencionais 64, 67, 2104, 3030, 4032, 4150, 5106, 8106, 9032, 9201, 95,05, 9411, 3302A, 3503A, 8001A e suplementares S21, S54, S55, S61, S63, S64, S70 e S84. Confira o quadro de horário no portal da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob).



Os principais centros comerciais contemplados são:

Centro/Sul: Pátio Savassi, Shopping Cidade, Diamond Mall, BH Shopping, Shopping Ponteio, Shopping Populares da Área Central, Savassi, Barro Preto e Mercado Central;

Leste: Shopping Boulevard;

Nordeste: Minas Shopping;

Noroeste: Shopping Del Rey;

Norte: Shopping Estação BH;

Venda Nova: centro comercial de Venda Nova;

Barreiro: Via Shopping e centro comercial do Barreiro;

Oeste: centros comerciais dos bairros Buritis, Gutierrez, Betânia e Salgado Filho.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), durante o fim de ano, equipes da Unidade Integrada de Trânsito — BHTrans, Guarda Civil Municipal e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar — estão intensificando o monitoramento das vias para combater irregularidades, como fila dupla e bloqueio de cruzamentos, e atuar para minimizar os impactos no tráfego.



"O intuito é reforçar a segurança, a acessibilidade e a fluidez de veículos e pedestres nas regiões de maior concentração de pessoas", afirma a gestão municipal.

Câmeras do Centro Integrado (COP-BH), vão monitorar em tempo real os pontos de maior movimentação, permitindo ajustes imediatos na operação, como mudanças nos tempos semafóricos ou deslocamento rápido de agentes.



Nos principais cruzamentos da região central, de segunda a sexta, entre 17h e 19h30, agentes da BHTrans e da Guarda Civil Municipal vão reforça a organização do tráfego, com foco na prevenção de bloqueios e na melhoria do trânsito.



Reforço metropolitano

Além da rede municipal, o transporte metropolitano também receberá reforço. Após solicitação do Sindilojas BH & Região, o Governo de Minas autorizou a ampliação da oferta de linhas entre os dias 18 e 23 de dezembro.



A entidade afirma que a demanda partiu diretamente dos lojistas da Grande BH, que relatam dificuldade de deslocamento dos trabalhadores após o fechamento tardio das lojas.



"O reforço é essencial para assegurar que trabalhadores possam retornar para suas casas com segurança e agilidade após o encerramento do expediente e que consumidores tenham maior facilidade de acesso aos centros comerciais, fomentando a economia local", afirmam o presidente do sindicato, Salvador Ohana.



Segundo o Sindilojas, o reforço estadual complementa o acréscimo anunciado pela PBH e cria uma cobertura mais completa para quem circula entre os municípios da Grande BH.

"Nosso objetivo é garantir que o Natal, a principal data para o comércio, transcorra com a melhor infraestrutura possível. O transporte público eficiente é peça-chave para o sucesso das vendas e para o bem-estar de quem faz o comércio acontecer", concluí Salvador Ohana.

