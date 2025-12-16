Comércio ilegal de armas e munições na Grande BH é alvo de operação

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma organização criminosa especializada no comércio ilegal de armas de fogo e munições em Belo Horizonte e Região Metropolitana foi alvo de uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (16/12). Oito pessoas foram presas em BH, Contagem (MG), Betim (MG) e Esmeraldas (MG).

A ação, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), foi realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecp), em conjunto com a Polícia Militar (PM) e com apoio do Exército Brasileiro. O objetivo é desmantelar esse mercado na região.

As investigações tiveram início no primeiro semestre de 2025 e apontaram que um dos alvos, registrado como Caçador, Atirador e Colecionador (CAC), desviava munições do comércio regular para organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas e crimes violentos.

Ao todo, a operação cumpriu oito mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, estabelecimentos comerciais voltados à venda e manutenção de armamentos, além de um clube de tiro. Foram apreendidos armas, munições e dinheiro.

Entre os materiais desviados, foram identificados milhares de cartuchos para armas de alta energia, como fuzis calibres 5.56 e 7.62, além de munições calibre 9mm para pistolas semiautomáticas de uso restrito.

Também foi constatado que os investigados atuavam como receptadores de armas de fogo apreendidas por forças de segurança, mas desviadas ilegalmente dos locais de depósito.

A "Operação Vulcano" mobilizou 126 policiais militares, nove militares do setor de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro e servidores do Gaeco.