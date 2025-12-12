Empresário é baleado e morto na porta de casa por falso entregador

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 60 anos, identificado como o empresário Edivar José da Silva, de 60 anos, foi morto com um tiro na porta de casa no Bairro Amazonas, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (12/12).

Uma testemunha informou à Polícia Militar que a vítima atuava no comércio de automóveis em parceria com o filho, além de negociar mercadorias de ouro. As autoridades tratam o caso, a princípio, como latrocínio — ou seja, roubo seguido de morte.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a esposa da vítima estava em estado de choque, mas conseguiu relatar que o crime foi cometido por dois homens. Eles chegaram ao imóvel em uma moto. Imagens de uma câmera de segurança registraram parte da ação.

De acordo com a mulher, a dupla chamou no portão da residência pelo nome de seu filho. Os homens, conforme o relato, teriam se apresentado como entregadores do Mercado Livre e portavam uma caixa embalada em papel preto. Ao atender ao portão, a mulher foi rendida pelos indivíduos, que insistiam em saber onde estava seu filho. Ela gritou por socorro e disse aos assaltantes que poderiam levar tudo.

Ao ouvir os gritos, Edivar tentou intervir e investiu contra os criminosos. Nesse momento, um deles efetuou disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu o empresário no abdômen. Antes de ser baleado, ele conseguiu desferir uma martelada no braço de um dos homens.

O filho da vítima informou aos militares que atua como influenciador digital e divulga anúncios de automóveis nas redes sociais — informação que pode contribuir para o andamento das investigações.

A Polícia Militar encaminhou o empresário à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Industrial, onde ele recebeu atendimento médico de urgência, mas acabou morrendo. Ninguém havia sido preso até o fechamento desta edição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia