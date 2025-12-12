Empresário é baleado e morto na porta de casa por falso entregador
Edivar José da Silva, de 60 anos, foi morto com um tiro na porta de casa no Bairro Amazonas, em Contagem. Polícia Militar trata caso como latrocínio
Um homem de 60 anos, identificado como o empresário Edivar José da Silva, de 60 anos, foi morto com um tiro na porta de casa no Bairro Amazonas, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (12/12).
Uma testemunha informou à Polícia Militar que a vítima atuava no comércio de automóveis em parceria com o filho, além de negociar mercadorias de ouro. As autoridades tratam o caso, a princípio, como latrocínio — ou seja, roubo seguido de morte.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, a esposa da vítima estava em estado de choque, mas conseguiu relatar que o crime foi cometido por dois homens. Eles chegaram ao imóvel em uma moto. Imagens de uma câmera de segurança registraram parte da ação.
De acordo com a mulher, a dupla chamou no portão da residência pelo nome de seu filho. Os homens, conforme o relato, teriam se apresentado como entregadores do Mercado Livre e portavam uma caixa embalada em papel preto. Ao atender ao portão, a mulher foi rendida pelos indivíduos, que insistiam em saber onde estava seu filho. Ela gritou por socorro e disse aos assaltantes que poderiam levar tudo.
Ao ouvir os gritos, Edivar tentou intervir e investiu contra os criminosos. Nesse momento, um deles efetuou disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu o empresário no abdômen. Antes de ser baleado, ele conseguiu desferir uma martelada no braço de um dos homens.
O filho da vítima informou aos militares que atua como influenciador digital e divulga anúncios de automóveis nas redes sociais — informação que pode contribuir para o andamento das investigações.
A Polícia Militar encaminhou o empresário à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Industrial, onde ele recebeu atendimento médico de urgência, mas acabou morrendo. Ninguém havia sido preso até o fechamento desta edição.
