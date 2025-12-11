Morte de gari: delegada esposa de Renê tem licença médica prorrogada

A delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa de Renê da Silva Nogueira Júnior, réu pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, teve a licença médica prorrogada novamente. A informação foi publicada na edição desta quinta-feira (11/12) do Diário Oficial de Minas Gerais.

Ana Paula está afastada desde 13 de agosto, sempre com concessões de 60 dias. Com a nova prorrogação, o período total chegará a 180 dias. Caso não haja nova renovação, ela deverá retornar às atividades em 9 de fevereiro de 2026. O advogado da delegada Leonardo Avelar, afirmou que a junta médica da Polícia Civil decidiu que ela não está apta para o trabalho. "Estaria justificada assim a prorrogação da sua licença para tratamento de saúde", destaca.

Recentemente, Renê da Silva, acusado pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, em 11 de agosto, no Bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte (MG), afirmou que o crime foi fruto de uma “guerra de facções” do Cabana do Pai Tomás, bairro vizinho.

A afirmação foi feita logo após o empresário reafirmar que não disparou contra os servidores da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) na Rua Modestina de Souza. Renê foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e fraude processual. A Justiça aguarda as alegações finais de seus advogados para decidir se o caso será julgado em júri popular.



Em entrevista à TV Record, o empresário afirmou que a Polícia Civil de Minas Gerais precisa voltar suas investigações para o Cabana do Pai Tomás. Ele ainda relata que o local é dominado por uma facção e que já foi abordado por homens armados. “Não estou falando que todo mundo na comunidade tem envolvimento, muito pelo contrário [...] À primeira vista, quando eu vi isso disse: ‘Isso foi uma guerra de facção’”.

Desde o momento de sua prisão, o empresário já apresentou várias versões sobre o que teria acontecido na manhã de 11 de agosto. Em um primeiro momento, Renê negou que teria cometido o crime e passado pelo local no dia. No entanto, o álibi foi derrubado pelas investigações que obtiveram imagens nítidas do carro do suspeito e dele guardando a arma de sua esposa, delegada da PCMG, em uma mochila.

Como o crime aconteceu?

