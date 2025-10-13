Morte de gari: delegada tem licença médica renovada por mais 60 dias
Ana Paula Balbino, esposa de Renê da Silva Nogueira Júnior, autor confesso do disparo que matou Laudemir de Souza Fernandes está afastada do cargo desde agosto
A delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa de Renê da Silva Nogueira Júnior, autor confesso do disparo que matou o gari Laudemir de Souza Fernandes, teve sua licença médica renovada por mais 60 dias. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13/10) pela Polícia Civil, que, no entanto, não divulgou o motivo do afastamento e nem o estado de saúde da servidora, sob alegação de sigilo médico.
Afastada das funções para tratamento de saúde no Hospital da Polícia Civil, desde 13 de agosto, dois dias após o assassinato do gari, a primeira licença médica venceu nesse domingo (12/10). Após passar por nova perícia médica, a delegada seguirá afastada até 12 de dezembro.
Durante o período afastada, a delegada continuou recebendo salários. De acordo com dados do Portal da Transparência, ela recebeu R$ 15,7 mil líquidos no primeiro mês de licença. Até o final da licença, se manter esse valor o salário pode chegar a R$ 62,8 mil líquidos em qautro meses, além do 13º salário.
Paralelamente ao afastamento médico, Ana Paula responde a um processo administrativo disciplinar e foi indiciada por porte ilegal de arma e por prevaricação. A arma utilizada por seu marido no crime pertence a ela. O Ministério Público de Minas Gerais optou por não denunciá-la criminalmente, propondo um acordo de não persecução penal.
A proposta enviada à Justiça inclui o pagamento de uma indenização de, no mínimo, R$ 150 mil à família da vítima. O processo da delegada foi separado do marido, que responde por homicídio qualificado.
O caso continua sendo acompanhado pela Polícia Civil. As investigações internas continuam sob responsabilidade da Corregedoria-Geral.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos