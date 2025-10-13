Morte de gari: delegada tem licença médica renovada por mais 60 dias

A delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa de Renê da Silva Nogueira Júnior, autor confesso do disparo que matou o gari Laudemir de Souza Fernandes, teve sua licença médica renovada por mais 60 dias. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13/10) pela Polícia Civil, que, no entanto, não divulgou o motivo do afastamento e nem o estado de saúde da servidora, sob alegação de sigilo médico.

Afastada das funções para tratamento de saúde no Hospital da Polícia Civil, desde 13 de agosto, dois dias após o assassinato do gari, a primeira licença médica venceu nesse domingo (12/10). Após passar por nova perícia médica, a delegada seguirá afastada até 12 de dezembro.

Durante o período afastada, a delegada continuou recebendo salários. De acordo com dados do Portal da Transparência, ela recebeu R$ 15,7 mil líquidos no primeiro mês de licença. Até o final da licença, se manter esse valor o salário pode chegar a R$ 62,8 mil líquidos em qautro meses, além do 13º salário.

Paralelamente ao afastamento médico, Ana Paula responde a um processo administrativo disciplinar e foi indiciada por porte ilegal de arma e por prevaricação. A arma utilizada por seu marido no crime pertence a ela. O Ministério Público de Minas Gerais optou por não denunciá-la criminalmente, propondo um acordo de não persecução penal.

A proposta enviada à Justiça inclui o pagamento de uma indenização de, no mínimo, R$ 150 mil à família da vítima. O processo da delegada foi separado do marido, que responde por homicídio qualificado.

O caso continua sendo acompanhado pela Polícia Civil. As investigações internas continuam sob responsabilidade da Corregedoria-Geral.

