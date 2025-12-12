Assine
METEOROLOGIA

Minas: meteorologia põe 90% do estado em alerta para tempestades e granizo

Válido até as 10h deste sábado (13/12), o aviso meteorológico, classificado como "perigo potencial", indica ainda ventos intensos entre 40 e 60 km/h

Estado de Minas
Repórter
12/12/2025 22:22

Municípios em emergência no período chuvoso atual em Minas Gerais é quase três vezes maior do que os registrados no ano passado
Mais cedo, o Inmet havia colocado apenas 74 municípios mineiros sob alerta crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um segundo alerta de tempestade prevendo chuva entre 20 e 60 mm/h (ou até 50 mm/dia) para 772 cidades de Minas Gerais — o que compreende 90,5% do estado. 

Válido até as 10h deste sábado (13/12), o aviso meteorológico, classificado como “perigo potencial”, indica ainda ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. Mais cedo, o Inmet havia colocado apenas 74 municípios mineiros sob alerta para tempestades. 

Porém, há baixo risco para alagamentos, interrupção de energia elétrica, danos a plantações e queda de árvores.

A quantidade de chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50 mm, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Belo Horizonte

Belo Horizonte está entre as cidades em alerta (confira a lista completa abaixo). Segundo a Defesa Civil da capital, as precipitações podem variar de moderada a forte. 

No sábado (13), o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 19 °C e a máxima de 32 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.

No domingo (14), o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 19 °C e a máxima de 28 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 65%, à tarde

Orientações do Inmet e da Defesa Civil

  • Evite áreas de inundação
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidade em alerta por ordem alfabética

  1. Abadia dos Dourados
  2. Abaeté
  3. Abre Campo
  4. Acaiaca
  5. Açucena
  6. Água Boa
  7. Água Comprida
  8. Aguanil
  9. Águas Formosas
  10. Aimorés
  11. Aiuruoca
  12. Alagoa
  13. Além Paraíba
  14. Alfenas
  15. Alfredo Vasconcelos
  16. Alpercata
  17. Alpinópolis
  18. Alterosa
  19. Alto Caparaó
  20. Alto Jequitibá
  21. Alto Rio Doce
  22. Alvarenga
  23. Alvinópolis
  24. Alvorada de Minas
  25. Amparo do Serra
  26. Andrelândia
  27. Angelândia
  28. Antônio Carlos
  29. Antônio Dias
  30. Antônio Prado de Minas
  31. Araçaí
  32. Aracitaba
  33. Araçuaí
  34. Araguari
  35. Arantina
  36. Araponga
  37. Arapuá
  38. Araújos
  39. Araxá
  40. Arcos
  41. Areado
  42. Argirita
  43. Aricanduva
  44. Arinos
  45. Astolfo Dutra
  46. Ataléia
  47. Augusto de Lima
  48. Baependi
  49. Baldim
  50. Bambuí
  51. Barão de Cocais
  52. Barão de Monte Alto
  53. Barbacena
  54. Barra Longa
  55. Barroso
  56. Bela Vista de Minas
  57. Belmiro Braga
  58. Belo Horizonte
  59. Belo Oriente
  60. Belo Vale
  61. Berilo
  62. Betim
  63. Bias Fortes
  64. Bicas
  65. Biquinhas
  66. Boa Esperança
  67. Bocaina de Minas
  68. Bocaiúva
  69. Bom Despacho
  70. Bom Jardim de Minas
  71. Bom Jesus da Penha
  72. Bom Jesus do Amparo
  73. Bom Jesus do Galho
  74. Bom Sucesso
  75. Bonfim
  76. Bonfinópolis de Minas
  77. Bonito de Minas
  78. Botelhos
  79. Botumirim
  80. Brasilândia de Minas
  81. Brasília de Minas
  82. Brás Pires
  83. Braúnas
  84. Brazópolis
  85. Brumadinho
  86. Buenópolis
  87. Bugre
  88. Buritis
  89. Buritizeiro
  90. Cabeceira Grande
  91. Cabo Verde
  92. Cachoeira da Prata
  93. Cachoeira de Minas
  94. Cachoeira Dourada
  95. Caetanópolis
  96. Caeté
  97. Caiana
  98. Cajuri
  99. Caldas
  100. Camacho
  101. Cambuquira
  102. Campanário
  103. Campanha
  104. Campestre
  105. Campina Verde
  106. Campo Azul
  107. Campo Belo
  108. Campo do Meio
  109. Campo Florido
  110. Campos Altos
  111. Campos Gerais
  112. Canaã
  113. Canápolis
  114. Cana Verde
  115. Candeias
  116. Cantagalo
  117. Caparaó
  118. Capela Nova
  119. Capelinha
  120. Capetinga
  121. Capim Branco
  122. Capinópolis
  123. Capitão Andrade
  124. Capitão Enéas
  125. Capitólio
  126. Caputira
  127. Caraí
  128. Caranaíba
  129. Carandaí
  130. Carangola
  131. Caratinga
  132. Carbonita
  133. Careaçu
  134. Carlos Chagas
  135. Carmésia
  136. Carmo da Cachoeira
  137. Carmo da Mata
  138. Carmo de Minas
  139. Carmo do Cajuru
  140. Carmo do Paranaíba
  141. Carmo do Rio Claro
  142. Carmópolis de Minas
  143. Carrancas
  144. Carvalhópolis
  145. Carvalhos
  146. Casa Grande
  147. Cascalho Rico
  148. Cássia
  149. Cataguases
  150. Catas Altas
  151. Catas Altas da Noruega
  152. Catuji
  153. Catuti
  154. Caxambu
  155. Cedro do Abaeté
  156. Central de Minas
  157. Centralina
  158. Chácara
  159. Chalé
  160. Chapada do Norte
  161. Chapada Gaúcha
  162. Chiador
  163. Cipotânea
  164. Claraval
  165. Claro dos Poções
  166. Cláudio
  167. Coimbra
  168. Coluna
  169. Comendador Gomes
  170. Comercinho
  171. Conceição da Aparecida
  172. Conceição da Barra de Minas
  173. Conceição das Alagoas
  174. Conceição das Pedras
  175. Conceição de Ipanema
  176. Conceição do Mato Dentro
  177. Conceição do Pará
  178. Conceição do Rio Verde
  179. Conceição dos Ouros
  180. Cônego Marinho
  181. Confins
  182. Congonhal
  183. Congonhas
  184. Congonhas do Norte
  185. Conquista
  186. Conselheiro Lafaiete
  187. Conselheiro Pena
  188. Contagem
  189. Coqueiral
  190. Coração de Jesus
  191. Cordisburgo
  192. Cordislândia
  193. Corinto
  194. Coroaci
  195. Coromandel
  196. Coronel Fabriciano
  197. Coronel Murta
  198. Coronel Pacheco
  199. Coronel Xavier Chaves
  200. Córrego Danta
  201. Córrego Fundo
  202. Córrego Novo
  203. Couto de Magalhães de Minas
  204. Crisólita
  205. Cristais
  206. Cristália
  207. Cristiano Otoni
  208. Cristina
  209. Crucilândia
  210. Cruzeiro da Fortaleza
  211. Cruzília
  212. Cuparaque
  213. Curvelo
  214. Datas
  215. Delfim Moreira
  216. Delfinópolis
  217. Delta
  218. Descoberto
  219. Desterro de Entre Rios
  220. Desterro do Melo
  221. Diamantina
  222. Diogo de Vasconcelos
  223. Dionísio
  224. Divinésia
  225. Divino
  226. Divino das Laranjeiras
  227. Divinolândia de Minas
  228. Divinópolis
  229. Divisa Nova
  230. Dom Bosco
  231. Dom Cavati
  232. Dom Joaquim
  233. Dom Silvério
  234. Dom Viçoso
  235. Dona Eusébia
  236. Dores de Campos
  237. Dores de Guanhães
  238. Dores do Indaiá
  239. Dores do Turvo
  240. Doresópolis
  241. Douradoquara
  242. Durandé
  243. Elói Mendes
  244. Engenheiro Caldas
  245. Engenheiro Navarro
  246. Entre Folhas
  247. Entre Rios de Minas
  248. Ervália
  249. Esmeraldas
  250. Espera Feliz
  251. Espírito Santo do Dourado
  252. Estrela do Indaiá
  253. Estrela do Sul
  254. Eugenópolis
  255. Ewbank da Câmara
  256. Fama
  257. Faria Lemos
  258. Felício dos Santos
  259. Felixlândia
  260. Fernandes Tourinho
  261. Ferros
  262. Fervedouro
  263. Florestal
  264. Formiga
  265. Formoso
  266. Fortaleza de Minas
  267. Fortuna de Minas
  268. Francisco Badaró
  269. Francisco Dumont
  270. Franciscópolis
  271. Francisco Sá
  272. Frei Gaspar
  273. Frei Inocêncio
  274. Frei Lagonegro
  275. Fruta de Leite
  276. Funilândia
  277. Galiléia
  278. Glaucilândia
  279. Goiabeira
  280. Goianá
  281. Gonzaga
  282. Gouveia
  283. Governador Valadares
  284. Grão Mogol
  285. Grupiara
  286. Guanhães
  287. Guapé
  288. Guaraciaba
  289. Guaraciama
  290. Guarani
  291. Guarará
  292. Guarda-Mor
  293. Guaxupé
  294. Guidoval
  295. Guimarânia
  296. Guiricema
  297. Gurinhatã
  298. Heliodora
  299. Iapu
  300. Ibertioga
  301. Ibiá
  302. Ibiaí
  303. Ibiracatu
  304. Ibiraci
  305. Ibirité
  306. Ibituruna
  307. Icaraí de Minas
  308. Igarapé
  309. Igaratinga
  310. Iguatama
  311. Ijaci
  312. Ilicínea
  313. Imbé de Minas
  314. Indianópolis
  315. Ingaí
  316. Inhapim
  317. Inhaúma
  318. Inimutaba
  319. Ipaba
  320. Ipanema
  321. Ipatinga
  322. Ipuiúna
  323. Iraí de Minas
  324. Itabira
  325. Itabirinha
  326. Itabirito
  327. Itacambira
  328. Itacarambi
  329. Itaguara
  330. Itaipé
  331. Itajubá
  332. Itamarandiba
  333. Itamarati de Minas
  334. Itambacuri
  335. Itambé do Mato Dentro
  336. Itamonte
  337. Itanhandu
  338. Itanhomi
  339. Itaobim
  340. Itapagipe
  341. Itapecerica
  342. Itatiaiuçu
  343. Itaú de Minas
  344. Itaúna
  345. Itaverava
  346. Itinga
  347. Itueta
  348. Ituiutaba
  349. Itumirim
  350. Itutinga
  351. Jaboticatubas
  352. Jacuí
  353. Jaguaraçu
  354. Jaíba
  355. Jampruca
  356. Janaúba
  357. Januária
  358. Japaraíba
  359. Japonvar
  360. Jeceaba
  361. Jenipapo de Minas
  362. Jequeri
  363. Jequitaí
  364. Jequitibá
  365. Jequitinhonha
  366. Jesuânia
  367. Joaíma
  368. Joanésia
  369. João Monlevade
  370. João Pinheiro
  371. Joaquim Felício
  372. José Gonçalves de Minas
  373. Josenópolis
  374. José Raydan
  375. Juatuba
  376. Juiz de Fora
  377. Juramento
  378. Juruaia
  379. Ladainha
  380. Lagamar
  381. Lagoa da Prata
  382. Lagoa dos Patos
  383. Lagoa Dourada
  384. Lagoa Formosa
  385. Lagoa Grande
  386. Lagoa Santa
  387. Lajinha
  388. Lambari
  389. Lamim
  390. Laranjal
  391. Lassance
  392. Lavras
  393. Leandro Ferreira
  394. Leme do Prado
  395. Leopoldina
  396. Liberdade
  397. Lima Duarte
  398. Limeira do Oeste
  399. Lontra
  400. Luisburgo
  401. Luislândia
  402. Luminárias
  403. Luz
  404. Machado
  405. Madre de Deus de Minas
  406. Malacacheta
  407. Manhuaçu
  408. Manhumirim
  409. Mantena
  410. Maravilhas
  411. Mar de Espanha
  412. Maria da Fé
  413. Mariana
  414. Marilac
  415. Mário Campos
  416. Maripá de Minas
  417. Marliéria
  418. Marmelópolis
  419. Martinho Campos
  420. Martins Soares
  421. Materlândia
  422. Mateus Leme
  423. Mathias Lobato
  424. Matias Barbosa
  425. Matipó
  426. Mato Verde
  427. Matozinhos
  428. Matutina
  429. Medeiros
  430. Medina
  431. Mendes Pimentel
  432. Mercês
  433. Mesquita
  434. Minas Novas
  435. Minduri
  436. Mirabela
  437. Miradouro
  438. Miraí
  439. Moeda
  440. Moema
  441. Monjolos
  442. Monsenhor Paulo
  443. Monte Alegre de Minas
  444. Monte Belo
  445. Monte Carmelo
  446. Monte Formoso
  447. Montes Claros
  448. Morada Nova de Minas
  449. Morro da Garça
  450. Morro do Pilar
  451. Muriaé
  452. Mutum
  453. Muzambinho
  454. Nacip Raydan
  455. Nanuque
  456. Naque
  457. Natalândia
  458. Natércia
  459. Nazareno
  460. Nepomuceno
  461. Nova Belém
  462. Nova Era
  463. Nova Lima
  464. Nova Módica
  465. Nova Ponte
  466. Nova Porteirinha
  467. Nova Resende
  468. Nova Serrana
  469. Nova União
  470. Novo Cruzeiro
  471. Novo Oriente de Minas
  472. Novorizonte
  473. Olaria
  474. Olhos-d'Água
  475. Olímpio Noronha
  476. Oliveira
  477. Oliveira Fortes
  478. Onça de Pitangui
  479. Oratórios
  480. Orizânia
  481. Ouro Branco
  482. Ouro Preto
  483. Ouro Verde de Minas
  484. Padre Carvalho
  485. Padre Paraíso
  486. Paineiras
  487. Pains
  488. Pai Pedro
  489. Paiva
  490. Palma
  491. Papagaios
  492. Paracatu
  493. Pará de Minas
  494. Paraguaçu
  495. Paraisópolis
  496. Paraopeba
  497. Passabém
  498. Passa Quatro
  499. Passa Tempo
  500. Passa Vinte
  501. Passos
  502. Patis
  503. Patos de Minas
  504. Patrocínio
  505. Patrocínio do Muriaé
  506. Paula Cândido
  507. Paulistas
  508. Pavão
  509. Peçanha
  510. Pedra Bonita
  511. Pedra do Anta
  512. Pedra do Indaiá
  513. Pedra Dourada
  514. Pedralva
  515. Pedras de Maria da Cruz
  516. Pedrinópolis
  517. Pedro Leopoldo
  518. Pedro Teixeira
  519. Pequeri
  520. Pequi
  521. Perdigão
  522. Perdizes
  523. Perdões
  524. Periquito
  525. Pescador
  526. Piau
  527. Piedade de Caratinga
  528. Piedade de Ponte Nova
  529. Piedade do Rio Grande
  530. Piedade dos Gerais
  531. Pimenta
  532. Pingo d'Água
  533. Pintópolis
  534. Piracema
  535. Piranga
  536. Piranguçu
  537. Piranguinho
  538. Pirapora
  539. Piraúba
  540. Pitangui
  541. Piumhi
  542. Poço Fundo
  543. Pocrane
  544. Pompéu
  545. Ponte Nova
  546. Ponto Chique
  547. Ponto dos Volantes
  548. Porteirinha
  549. Porto Firme
  550. Poté
  551. Pouso Alegre
  552. Pouso Alto
  553. Prados
  554. Prata
  555. Pratápolis
  556. Pratinha
  557. Presidente Bernardes
  558. Presidente Juscelino
  559. Presidente Kubitschek
  560. Presidente Olegário
  561. Prudente de Morais
  562. Quartel Geral
  563. Queluzito
  564. Raposos
  565. Raul Soares
  566. Recreio
  567. Reduto
  568. Resende Costa
  569. Resplendor
  570. Ressaquinha
  571. Riachinho
  572. Riacho dos Machados
  573. Ribeirão das Neves
  574. Ribeirão Vermelho
  575. Rio Acima
  576. Rio Casca
  577. Rio Doce
  578. Rio Espera
  579. Rio Manso
  580. Rio Novo
  581. Rio Paranaíba
  582. Rio Pardo de Minas
  583. Rio Piracicaba
  584. Rio Pomba
  585. Rio Preto
  586. Rio Vermelho
  587. Ritápolis
  588. Rochedo de Minas
  589. Rodeiro
  590. Romaria
  591. Rosário da Limeira
  592. Rubelita
  593. Sabará
  594. Sabinópolis
  595. Sacramento
  596. Salinas
  597. Santa Bárbara
  598. Santa Bárbara do Leste
  599. Santa Bárbara do Monte Verde
  600. Santa Bárbara do Tugúrio
  601. Santa Cruz de Minas
  602. Santa Cruz de Salinas
  603. Santa Cruz do Escalvado
  604. Santa Efigênia de Minas
  605. Santa Fé de Minas
  606. Santa Juliana
  607. Santa Luzia
  608. Santa Margarida
  609. Santa Maria de Itabira
  610. Santa Maria do Suaçuí
  611. Santana da Vargem
  612. Santana de Cataguases
  613. Santana de Pirapama
  614. Santana do Deserto
  615. Santana do Garambéu
  616. Santana do Jacaré
  617. Santana do Manhuaçu
  618. Santana do Paraíso
  619. Santana do Riacho
  620. Santana dos Montes
  621. Santa Rita de Caldas
  622. Santa Rita de Ibitipoca
  623. Santa Rita de Jacutinga
  624. Santa Rita de Minas
  625. Santa Rita do Itueto
  626. Santa Rita do Sapucaí
  627. Santa Rosa da Serra
  628. Santa Vitória
  629. Santo Antônio do Amparo
  630. Santo Antônio do Aventureiro
  631. Santo Antônio do Grama
  632. Santo Antônio do Itambé
  633. Santo Antônio do Monte
  634. Santo Antônio do Rio Abaixo
  635. Santo Hipólito
  636. Santos Dumont
  637. São Bento Abade
  638. São Brás do Suaçuí
  639. São Domingos das Dores
  640. São Domingos do Prata
  641. São Félix de Minas
  642. São Francisco
  643. São Francisco de Paula
  644. São Francisco do Glória
  645. São Geraldo
  646. São Geraldo da Piedade
  647. São Geraldo do Baixio
  648. São Gonçalo do Abaeté
  649. São Gonçalo do Pará
  650. São Gonçalo do Rio Abaixo
  651. São Gonçalo do Rio Preto
  652. São Gonçalo do Sapucaí
  653. São Gotardo
  654. São João Batista do Glória
  655. São João da Lagoa
  656. São João da Mata
  657. São João da Ponte
  658. São João del Rei
  659. São João do Manhuaçu
  660. São João do Manteninha
  661. São João do Oriente
  662. São João do Pacuí
  663. São João Evangelista
  664. São João Nepomuceno
  665. São Joaquim de Bicas
  666. São José da Barra
  667. São José da Lapa
  668. São José da Safira
  669. São José da Varginha
  670. São José do Alegre
  671. São José do Divino
  672. São José do Goiabal
  673. São José do Jacuri
  674. São José do Mantimento
  675. São Lourenço
  676. São Miguel do Anta
  677. São Pedro da União
  678. São Pedro dos Ferros
  679. São Pedro do Suaçuí
  680. São Romão
  681. São Roque de Minas
  682. São Sebastião da Bela Vista
  683. São Sebastião da Vargem Alegre
  684. São Sebastião do Anta
  685. São Sebastião do Maranhão
  686. São Sebastião do Oeste
  687. São Sebastião do Paraíso
  688. São Sebastião do Rio Preto
  689. São Sebastião do Rio Verde
  690. São Thomé das Letras
  691. São Tiago
  692. São Vicente de Minas
  693. Sardoá
  694. Sarzedo
  695. Sem-Peixe
  696. Senador Cortes
  697. Senador Firmino
  698. Senador Modestino Gonçalves
  699. Senhora de Oliveira
  700. Senhora do Porto
  701. Senhora dos Remédios
  702. Sericita
  703. Seritinga
  704. Serra Azul de Minas
  705. Serra da Saudade
  706. Serra dos Aimorés
  707. Serra do Salitre
  708. Serrania
  709. Serranópolis de Minas
  710. Serranos
  711. Serro
  712. Sete Lagoas
  713. Setubinha
  714. Silveirânia
  715. Silvianópolis
  716. Simão Pereira
  717. Simonésia
  718. Sobrália
  719. Soledade de Minas
  720. Tabuleiro
  721. Taiobeiras
  722. Taparuba
  723. Tapira
  724. Tapiraí
  725. Taquaraçu de Minas
  726. Tarumirim
  727. Teixeiras
  728. Teófilo Otoni
  729. Timóteo
  730. Tiradentes
  731. Tiros
  732. Tocantins
  733. Tombos
  734. Três Corações
  735. Três Marias
  736. Três Pontas
  737. Tumiritinga
  738. Tupaciguara
  739. Turmalina
  740. Turvolândia
  741. Ubá
  742. Ubaí
  743. Ubaporanga
  744. Uberaba
  745. Uberlândia
  746. Umburatiba
  747. Unaí
  748. União de Minas
  749. Uruana de Minas
  750. Urucânia
  751. Urucuia
  752. Vargem Alegre
  753. Vargem Bonita
  754. Varginha
  755. Varjão de Minas
  756. Várzea da Palma
  757. Varzelândia
  758. Vazante
  759. Verdelândia
  760. Veredinha
  761. Veríssimo
  762. Vermelho Novo
  763. Vespasiano
  764. Viçosa
  765. Vieiras
  766. Virgem da Lapa
  767. Virgínia
  768. Virginópolis
  769. Virgolândia
  770. Visconde do Rio Branco
  771. Volta Grande
  772. Wenceslau Braz

