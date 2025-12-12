Minas: meteorologia põe 90% do estado em alerta para tempestades e granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um segundo alerta de tempestade prevendo chuva entre 20 e 60 mm/h (ou até 50 mm/dia) para 772 cidades de Minas Gerais — o que compreende 90,5% do estado.

Válido até as 10h deste sábado (13/12), o aviso meteorológico, classificado como “perigo potencial”, indica ainda ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. Mais cedo, o Inmet havia colocado apenas 74 municípios mineiros sob alerta para tempestades.

Porém, há baixo risco para alagamentos, interrupção de energia elétrica, danos a plantações e queda de árvores.

A quantidade de chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50 mm, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Belo Horizonte

Belo Horizonte está entre as cidades em alerta (confira a lista completa abaixo). Segundo a Defesa Civil da capital, as precipitações podem variar de moderada a forte.

No sábado (13), o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 19 °C e a máxima de 32 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.

No domingo (14), o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 19 °C e a máxima de 28 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 65%, à tarde

Orientações do Inmet e da Defesa Civil

Evite áreas de inundação

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidade em alerta por ordem alfabética