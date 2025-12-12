Assine
Minas tem mais de 70 cidades sob alerta de tempestades e queda de granizo

O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia é válido até às 10h deste sábado (12/12); confira a lista de municípios e recomendações do órgão

LL
Larissa Leone*
LL
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
12/12/2025 11:35

Imagem ilustrativa. BH está em alerta para pancadas de chuva neste domingo (16/11)
Com previsão de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h, o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta sexta-feira (12/12) já esta valendo e vai até às 10h de amanhã (13/12) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press.

Tempestade e queda de granizo podem atingir 74 cidades das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste de Minas, com baixo risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, corte de energia elétrica e estragos em plantações.

Com previsão de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h, o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta sexta-feira (12/12) já esta valendo e vai até as 10h de amanhã (13/12).

Sem risco de queda de granizo, em outro aviso emitido pelo órgão, mais 81 municípios das regiões do Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Triângulo, Alto Paranaíba, Norte e Noroeste de Minas podem ter chuvas de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h, também até amanhã às 10h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Para os moradores dessas regiões. o órgão recomenda:

  • Evite áreas de inundação
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199)
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

Municípios sob alerta de tempestade e queda de granizo

  • Água Comprida
  • Albertina
  • Andradas
  • Arceburgo
  • Bandeira do Sul
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Florido
  • Capetinga
  • Carneirinho
  • Cássia
  • Claraval
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Córrego do Bom Jesus
  • Divisa Nova
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipuiúna
  • Itamogi
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Iturama
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Juruaia
  • Limeira do Oeste
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Ouro Fino
  • Paraisópolis
  • Pirajuba
  • Planura
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pratápolis
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • São Francisco de Sales
  • São Pedro da União
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Tomás de Aquino
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Uberaba
  • União de Minas

Municípios sob alerta de chuva sem queda de granizo

  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Araguari
  • Araporã
  • Arinos
  • Bandeira
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bonito de Minas
  • Buritis
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira de Pajeú
  • Cachoeira Dourada
  • Canápolis
  • Capinópolis
  • Catuti
  • Centralina
  • Chapada Gaúcha
  • Comercinho
  • Cônego Marinho
  • Crisólita
  • Curral de Dentro
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Espinosa
  • Felisburgo
  • Formoso
  • Fronteira dos Vales
  • Gameleiras
  • Guarda-Mor
  • Gurinhatã
  • Indaiabira
  • Ipiaçu
  • Itacarambi
  • Itaobim
  • Ituiutaba
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Januária
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Jordânia
  • Juvenília
  • Limeira do Oeste
  • Machacalis
  • Mamonas
  • Manga
  • Mata Verde
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Montezuma
  • Ninheira
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Paracatu
  • Pedra Azul
  • Ponto dos Volantes
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Rubim
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • São João das Missões
  • São João do Paraíso
  • Taiobeiras
  • Tupaciguara
  • Umburatiba
  • Unaí
  • Vargem Grande do Rio Pardo

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

