Minas tem mais de 70 cidades sob alerta de tempestades e queda de granizo

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Tempestade e queda de granizo podem atingir 74 cidades das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste de Minas, com baixo risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, corte de energia elétrica e estragos em plantações.

Com previsão de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h, o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta sexta-feira (12/12) já esta valendo e vai até as 10h de amanhã (13/12).

Sem risco de queda de granizo, em outro aviso emitido pelo órgão, mais 81 municípios das regiões do Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Triângulo, Alto Paranaíba, Norte e Noroeste de Minas podem ter chuvas de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h, também até amanhã às 10h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Para os moradores dessas regiões. o órgão recomenda:

Evite áreas de inundação

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199)

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

Municípios sob alerta de tempestade e queda de granizo

Água Comprida

Albertina

Andradas

Arceburgo

Bandeira do Sul

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campestre

Campina Verde

Campo Florido

Capetinga

Carneirinho

Cássia

Claraval

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Divisa Nova

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itamogi

Itapagipe

Itapeva

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Juruaia

Limeira do Oeste

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Ouro Fino

Paraisópolis

Pirajuba

Planura

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pratápolis

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

São Francisco de Sales

São Pedro da União

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Tocos do Moji

Toledo

Uberaba

União de Minas

Municípios sob alerta de chuva sem queda de granizo

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Araguari

Araporã

Arinos

Bandeira

Berizal

Bertópolis

Bonito de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Cachoeira Dourada

Canápolis

Capinópolis

Catuti

Centralina

Chapada Gaúcha

Comercinho

Cônego Marinho

Crisólita

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Fronteira dos Vales

Gameleiras

Guarda-Mor

Gurinhatã

Indaiabira

Ipiaçu

Itacarambi

Itaobim

Ituiutaba

Jacinto

Jaíba

Januária

Jequitinhonha

Joaíma

Jordânia

Juvenília

Limeira do Oeste

Machacalis

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Miravânia

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Montezuma

Ninheira

Pai Pedro

Palmópolis

Paracatu

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santa Vitória

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São João das Missões

São João do Paraíso

Taiobeiras

Tupaciguara

Umburatiba

Unaí

Vargem Grande do Rio Pardo

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.