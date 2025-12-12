Minas tem mais de 70 cidades sob alerta de tempestades e queda de granizo
O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia é válido até às 10h deste sábado (12/12); confira a lista de municípios e recomendações do órgão
compartilheSIGA
Tempestade e queda de granizo podem atingir 74 cidades das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste de Minas, com baixo risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, corte de energia elétrica e estragos em plantações.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com previsão de chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h, o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta sexta-feira (12/12) já esta valendo e vai até as 10h de amanhã (13/12).
Leia Mais
Sem risco de queda de granizo, em outro aviso emitido pelo órgão, mais 81 municípios das regiões do Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Triângulo, Alto Paranaíba, Norte e Noroeste de Minas podem ter chuvas de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h, também até amanhã às 10h.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Para os moradores dessas regiões. o órgão recomenda:
- Evite áreas de inundação
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199)
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos
Municípios sob alerta de tempestade e queda de granizo
- Água Comprida
- Albertina
- Andradas
- Arceburgo
- Bandeira do Sul
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Florido
- Capetinga
- Carneirinho
- Cássia
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Córrego do Bom Jesus
- Divisa Nova
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guaxupé
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itamogi
- Itapagipe
- Itapeva
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Juruaia
- Limeira do Oeste
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Ouro Fino
- Paraisópolis
- Pirajuba
- Planura
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pratápolis
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- São Francisco de Sales
- São Pedro da União
- São Sebastião do Paraíso
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Tocos do Moji
- Toledo
- Uberaba
- União de Minas
Municípios sob alerta de chuva sem queda de granizo
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Araguari
- Araporã
- Arinos
- Bandeira
- Berizal
- Bertópolis
- Bonito de Minas
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Cachoeira de Pajeú
- Cachoeira Dourada
- Canápolis
- Capinópolis
- Catuti
- Centralina
- Chapada Gaúcha
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Crisólita
- Curral de Dentro
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Espinosa
- Felisburgo
- Formoso
- Fronteira dos Vales
- Gameleiras
- Guarda-Mor
- Gurinhatã
- Indaiabira
- Ipiaçu
- Itacarambi
- Itaobim
- Ituiutaba
- Jacinto
- Jaíba
- Januária
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- Juvenília
- Limeira do Oeste
- Machacalis
- Mamonas
- Manga
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Montezuma
- Ninheira
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Paracatu
- Pedra Azul
- Ponto dos Volantes
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São João das Missões
- São João do Paraíso
- Taiobeiras
- Tupaciguara
- Umburatiba
- Unaí
- Vargem Grande do Rio Pardo
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.