Homem atira em atleticanos que comemoravam vitória do Corinthians

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 37 anos foi preso na noite de domingo, por atirar contra a casa de um casal de atleticanos, que havia colocado o hino do Corinthians para comemorar a derrota do Cruzeiro. O fato ocorreu no Bairro Nova York, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar, chamada para ir à Rua Marcelina da Silva Vieira, um homem e sua ex-mulher, ambos atleticanos, comemoravam a derrota do maior rival.

Eles são moradores do segundo andar de uma casa. O morador do andar inferior se irritou e saiu armado para a rua. Ao chegar lá, viu o casal dançando e festejando a vitória corinthiana.

O vizinho cruzeirense sacou uma arma e efetuou seis disparos em direção ao segundo andar. O casal de atleticanos se refugiou dentro da casa e chamou a PM.

A polícia chegou à casa e prendeu o atirador, que tentou negar ter feito os disparos. A arma não foi encontrada, mas os policiais apreenderam um cartucho .38, em frente à casa. O homem foi levado para a Delegacia de Plantão, em Vespasiano,