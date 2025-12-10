BH: homem é morto a tiros em frente a bar no Barreiro

Um homem de 36 anos foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (10/12) em frente a um bar no Bairro Distrito Industrial do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para verificar uma possível troca de tiros. Ao chegar ao local, os militares encontraram um Volkswagen Gol parado no meio da via, com a porta do motorista aberta. O condutor estava caído no chão ao lado do carro, já sem vida, com diversos ferimentos causados por disparos de arma de fogo na cabeça.

Populares relataram que o suspeito do crime teria uma antiga desavença com a vítima envolvendo o tráfico de drogas. Informaram ainda que o homem morto seria gerente do tráfico na ocupação Paulo Freire.

A perícia da Polícia Civil constatou perfurações por arma de fogo no braço esquerdo, quadril direito, nádegas, costas e cabeça. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O veículo foi removido ao pátio credenciado.

A ocorrência foi encaminhada à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.