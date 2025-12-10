Assine
BH: homem é morto a tiros em frente a bar no Barreiro

Vítima de 36 anos foi executada ao lado de veículo; PM apura desavença ligada ao tráfico

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/12/2025 09:16

A Polícia Militar segue em busca do autor dos disparos
Um homem, de 36 anos, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (10/12) em frente a um bar no Barreiro, em BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 36 anos foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (10/12) em frente a um bar no Bairro Distrito Industrial do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para verificar uma possível troca de tiros. Ao chegar ao local, os militares encontraram um Volkswagen Gol parado no meio da via, com a porta do motorista aberta. O condutor estava caído no chão ao lado do carro, já sem vida, com diversos ferimentos causados por disparos de arma de fogo na cabeça.

Populares relataram que o suspeito do crime teria uma antiga desavença com a vítima envolvendo o tráfico de drogas. Informaram ainda que o homem morto seria gerente do tráfico na ocupação Paulo Freire.

A perícia da Polícia Civil constatou perfurações por arma de fogo no braço esquerdo, quadril direito, nádegas, costas e cabeça. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O veículo foi removido ao pátio credenciado.

A ocorrência foi encaminhada à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

