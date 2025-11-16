Advogado assassinado por cliente é velado e sepultado em MG

O advogado Marcelo Andrade Mendonça, morto ao ser esfaqueado por um cliente durante uma reunião em Viçosa (MG), na Zona da Mata mineira, foi velado e sepultado nesse sábado (15/11) em Carmo do Paranaíba (MG), cidade natal da vítima, no Alto Paranaíba.

Por meio das redes sociais, a funerária Grupo Pax-Carmo informou que o velório ocorreu às 15h30 no salão do local, na Praça São Francisco. O sepultamento foi realizado às 18h no Cemitério Municipal.

A despedida contou com a presença de familiares, que convidaram amigos a prestarem as últimas homenagens ao advogado e cantor de 43 anos.

Em nota, a funerária descreveu Marcelo como: “Um filho amoroso, um esposo e pai dedicado, um irmão sempre presente. Superou obstáculos com força, sensatez e maturidade. Tornou-se um verdadeiro conselheiro”.

O texto ainda destacou a atuação profissional de Marcelo, lembrando a dedicação à advocacia e paixão pela música, atividade que exercia paralelamente à carreira jurídica. “Que Deus o acolha com misericórdia infinita e o receba de braços abertos”, finaliza a nota.

Relembre o caso

Marcelo Mendonça morreu na sexta-feira (14/11) depois receber uma facada no coração dentro do escritório onde atuava, no centro de Viçosa. O suspeito, um cliente de 53 anos, foi preso em flagrante. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão com arma branca. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o advogado caído no chão e o suspeito, de 53 anos, já contido por testemunhas. A porta de vidro do estabelecimento estava quebrada.

Uma funcionária que presenciou o crime relatou que o suspeito, acompanhado da esposa, tinha uma reunião marcada para às 16h com Marcelo. Em determinado momento, o homem passou a se exaltar, acusando o advogado de “jogar para os dois lados”. Diante da tensão, a reunião foi encerrada, e ambos seguiram para a recepção, onde o suspeito desferiu um golpe de faca no peito da vítima. A esposa do agressor retirou a faca da mão do homem enquanto outra testemunha o imobilizou.

Marcelo foi socorrido pelo Samu ao Hospital São Sebastião e, em seguida, transferido ao Complexo Hospitalar de Viçosa. A unidade divulgou nota informando que, devido à gravidade do ferimento e à parada cardiorrespiratória, o advogado foi encaminhado diretamente ao bloco cirúrgico. A equipe médica constatou que o ventrículo cardíaco havia sido atingido, causando dano irreversível. Apesar das manobras realizadas, o paciente morreu poucos minutos depois da chegada.

Cantor em BH

Além da advocacia, Marcelo Mendonça era cantor e se apresentou recentemente no Mina Jazz Bar, na Região Central de Belo Horizonte (MG), onde ele tocava há dois anos pelo menos uma vez por mês. A casa de shows divulgou nota de pesar destacando a atuação do artista e lamentando a morte.

"Ontem nosso bar aplaudiu pela última vez esse cara que vai deixar muitas saudades. Foi mais uma vez que ele cantou e encantou fazendo a noite ser muito especial. Ainda não estamos acreditando no que aconteceu. Esperávamos muitas outras participações por aqui. A vida é mesmo muito breve. Um brinde especial de despedida com dor por essa partida sem sentido. Fica o registro da admiração e do carinho de toda nossa equipe”, destaca a nota.

A perícia esteve no local do crime e recolheu a faca usada na agressão. O suspeito permaneceu em silêncio durante a abordagem e recebeu voz de prisão em flagrante por homicídio consumado. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

Outro lado

O advogado do suspeito, identificado como Evandro Orecio da Cunha, afirmou ao Estado de Minas que não irá se manifestar sobre o caso, por enquanto. Ele afirmou que a vítima foi contratada pelo suspeito para uma demanda junto à prefeitura e houve um desacerto sobre a prestação do serviço.

A defesa informou que os envolvidos se reuniram para discutir o assunto e chegou um momento em que "os ânimos se exaltaram". O advogado disse ainda que houve luta corporal e que o agressor deu um golpe de punhal na região torácica de Marcelo. (Com informações da Agência Folha)

Homenagens

“Uma pessoa extremamente agradável, cheia de vida e apaixonada pela música.” É assim que amigos descrevem Marcelo Mendonça, advogado e cantor de 43 anos. Rafael Canielo, baterista que tocou com Marcelo por dois anos, relembrou ao Estado de Minas a primeira vez em que se encontraram, em 2023, no Mina Jazz Bar, na região central de Belo Horizonte (MG). “Com poucos minutos de conversa já estávamos fechando o nosso primeiro show do Especial Elvis Presley. Sempre com o melhor humor da banda, nosso Elvis era querido por todos, público, banda, equipe da casa… Ficamos estarrecidos e profundamente tristes. Uma perda incomensurável”, disse.

O músico encerrou o depoimento desejando consolo à família e aos amigos. “Nosso amigo fará muita falta!”, afirmou. O deputado estadual Roberto Andrade também lamentou a morte do advogado e cantor. “A advocacia, a música e todos nós que amamos o Marcelo Mendonça estamos de luto. Meu amigo querido: advogado brilhante, íntegro, competente e ético. Um homem de luz”, escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O parlamentar destacou ainda o talento artístico de Marcelo, conhecido pelas performances em que interpretava Elvis Presley. “Ele não apenas cantava, ele encantava. Sua voz nos transportava. O Elvis na voz do Marcelo era algo capaz de tocar a alma. Ele ousava, criava, se jogava na música com coragem e verdade. Chegava até a cantar Frank Sinatra ao estilo de Elvis, e ficava simplesmente extraordinário”, afirmou.

Roberto Andrade contou que foi ele quem apresentou Marcelo ao Mina Jazz Bar, onde o artista se tornou presença constante. “Um crime bárbaro e covarde tirou o Marcelo de nós. Uma perda irreparável para a família, para os amigos, para a música e para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Mas tenho fé: agora ele está ao lado do Pai Eterno, formando uma dupla com seu grande ídolo, Elvis Presley. E, de algum lugar, sua voz continua ecoando entre nós”, concluiu.