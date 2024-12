A Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, recebe nesta terça-feira (31/12) a Virada da Liberdade. Para montagem do evento, a prefeitura de BH vai interditar algumas vias a partir das 17h desta segunda (confira todas as interdições e alterações de rotas abaixo).

A Virada da Liberdade terá um circuito gastronômico com food trucks nas vias próximas às praças da Liberdade e Mendes Junior. Segundo a PBH, os locais dos food trucks estarão reservados com antecedência nas vias no entorno das praças e não será permitido estacionar nesses locais.

A administração municipal recomenda que os motoristas que trafeguem na região na noite do Réveillon fiquem atentos com o grande número de pedestres nas proximidades da praça e reduzam a velocidade. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal) vão operar o trânsito.

Intervenções no trânsito

Segunda-feira (30)

A partir das 17h: interdição da Avenida João Pinheiro, entre as ruas dos Guajajaras e Gonçalves Dias;



Das 19h às 22h: interdição da Alameda da Educação, entre a Rua Gonçalves Dias e a Avenida Bias Fortes



Das 20h às 22h: interdição da Alameda da Segurança, entre a Avenida Bias Fortes e a Rua Gonçalves Dias.

Terça-feira (31)

Das 17h à 2h: interdição total nas vias no entorno da praça.



A partir das 17h: interdição da Avenida Cristóvão Colombo, nos dois sentidos, no trecho entre a Rua Alagoas e a Avenida Brasil;



A partir das 17h: interdição da Avenida Cristóvão Colombo, em ambos os sentidos, entre a Avenida Bias Fortes e a Rua Sergipe;



A partir das 17h: interdição da Avenida Bias Fortes, nos dois sentidos, no trecho entre a Rua da Bahia e a Alameda da Educação;



A partir das 17h: interdição da Avenida Brasil, entre a Rua Sergipe e a Praça da Liberdade;

As interdições serão desativadas após a desmontagem dos palcos e a limpeza das vias na quarta-feira (1º).

Desvios no trânsito

Sentido Savassi/Centro: Avenida Cristóvão Colombo, Rua Alagoas, Rua dos Timbiras, Avenida Afonso Pena.



Sentido Centro/Savassi: Avenida João Pinheiro, Rua dos Guajajaras, Rua da Bahia, Avenida do Contorno, Avenida Getúlio Vargas.



Sentido Avenida Brasil/Bias Fortes: Avenida Brasil, Rua Sergipe, Rua Fernandes Tourinho, Rua Espírito Santo, Avenida Bias Fortes.



Sentido Avenida Bias Fortes/Brasil: Avenida Bias Fortes, Rua da Bahia, Avenida do Contorno, Avenida Cristóvão Colombo.

Pontos de Táxi

Serão implantados pontos de táxi no entorno do evento:

Avenida Brasil depois da Rua Alagoas, sentido bairro;



Avenida Bias Fortes, 15, sentido Centro;



Rua da Bahia, em frente ao Centro Universitário Izabela Hendrix.

Transporte coletivo

As linhas que trafegam na região terão os itinerários alterados durante os dias de intervenções no trânsito e no dia do evento. Algumas linhas terão acréscimos de viagens, após a 0h01 do dia 1º de janeiro, para atender os participantes após o evento.