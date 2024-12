Um homem, de 37 anos, foi morto com pelo menos 33 tiros na tarde desse domingo (29/12), em um bar no Bairro Petrovale, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo. No local, os militares encontraram a vítima caída com múltiplas perfurações pelo corpo.

Testemunhas relataram que o atirador desceu do banco de trás de um Fiat Uno Way prata, sem placa identificável, usando uma touca para cobrir o rosto. Ele efetuou os disparos contra a vítima, retornou ao veículo e fugiu.

A perícia indicou que os tiros atingiram a cabeça e o tórax da vítima, com disparos realizados pelas costas. No local, foram recolhidas 33 cápsulas de calibre 9 mm.

O bar não contava com câmeras de segurança.

Um veículo com características semelhantes ao descrito pelas testemunhas foi encontrado cerca de 15 quilômetros do local do crime, no Bairro Bandeirinhas, em Betim. A PMMG constatou que o carro era clonado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sob investigação da Polícia Civil.