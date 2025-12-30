BH terá novos radares para avanço de sinal e faixa exclusiva; veja locais
Equipamentos passam a integrar a fiscalização eletrônica do trânsito na capital
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai colocar em operação 102 novos equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito, ainda sem data prevista para começarem a operar. A medida foi homologada e oficializada em publicação nesta terça-feira (30/12), no Diário Oficial do Município (DOM).
A decisão está relacionada ao contrato firmado com o Consórcio Trânsito Seguro, responsável pela instalação e operação dos radares em Belo Horizonte (MG) entre julho de 2024 e julho de 2029. Entre os dispositivos aprovados estão modelos com tecnologia capaz de identificar diferentes tipos de infrações simultaneamente. Os radares incluem detectores de avanço de semáforo (DAS), conversão proibida (DCP) e invasão de faixa exclusiva (DIF).
Segundo a portaria, a homologação autoriza o uso oficial dos equipamentos no sistema de fiscalização eletrônica do município, ampliando o controle sobre infrações que impactam diretamente a segurança viária e a fluidez do transporte coletivo.
A lista com os endereços e quais equipamentos serão instalados está no site da prefeitura.