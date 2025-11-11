Assine
SEGURANÇA NO TRÂNSITO

BH terá 17 novos radares de velocidade; saiba onde

Equipamentos serão instalados em vias como Contorno, Nossa Senhora do Carmo, Andradas e Tancredo Neves

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
11/11/2025 10:42 - atualizado em 11/11/2025 10:50

Anel Rodoviário recebe diversos novos radares
O objetivo dos novos radares é reduzir acidentes e reforçar a segurança no trânsito crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Belo Horizonte vai ganhar 17 novos pontos de fiscalização eletrônica de velocidade, segundo portaria publicada pela Prefeitura nesta terça-feira (11/11), no Diário Oficial do Município. Os equipamentos serão instalados em avenidas de grande fluxo e em trechos com histórico de alta circulação de veículos e pedestres.

Os radares do tipo “Controlador Fixo de Velocidade – CEV”, serão operados pela empresa Eliseu Kopp & Cia Ltda., contratada até julho de 2029. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o objetivo é reduzir acidentes e reforçar a segurança no trânsito.

A decisão se baseia nas competências previstas pela Lei Municipal nº 11.319/2021 e pela Lei Federal nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conferindo à administração municipal a autoridade para implantar e fiscalizar dispositivos de controle de tráfego.

Onde são os novos pontos? 

Avenida do Contorno

  • nº 629 – sentido Centro / Barro Preto
  • nº 4.023 – sentido Savassi / Santa Efigênia
  • oposto ao nº 4.031 – sentido Santa Efigênia / Savassi
  • nº 5.326 – sentido Santa Efigênia / Savassi
  • nº 7.290 – sentido Savassi / Santo Agostinho
  • nº 7.919 – sentido Gutierrez / Savassi
  • nº 10.740 – sentido Barro Preto / Centro
  • oposto ao nº 10.812 – sentido Centro / Barro Preto

Avenida Nossa Senhora do Carmo

  • nº 1.900 – sentido Centro / Bairro
  • nº 1.925 – sentido Bairro / Centro

Avenida Nossa Senhora de Fátima

  • nº 1.784 – sentido Centro / Bairro

Avenida Presidente Tancredo Neves

  • a 130 metros da Rua Flor Branca – sentido Centro / Bairro

Avenida dos Andradas

  • esquina com Rua Santa Luzia – sentido Centro / Bairro
  • oposto ao nº 3.470 – sentido Bairro / Centro
  • nº 3.910 – sentido Centro / Bairro
  • oposto ao nº 4.020 – sentido Bairro / Centro

Rua da Patagônia

  • 234 metros da Rua da Groenlândia – sentido Av. dos Bandeirantes / Rua Haiti

