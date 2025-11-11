BH terá 17 novos radares de velocidade; saiba onde

Belo Horizonte vai ganhar 17 novos pontos de fiscalização eletrônica de velocidade, segundo portaria publicada pela Prefeitura nesta terça-feira (11/11), no Diário Oficial do Município. Os equipamentos serão instalados em avenidas de grande fluxo e em trechos com histórico de alta circulação de veículos e pedestres.

Os radares do tipo “Controlador Fixo de Velocidade – CEV”, serão operados pela empresa Eliseu Kopp & Cia Ltda., contratada até julho de 2029. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o objetivo é reduzir acidentes e reforçar a segurança no trânsito.

A decisão se baseia nas competências previstas pela Lei Municipal nº 11.319/2021 e pela Lei Federal nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conferindo à administração municipal a autoridade para implantar e fiscalizar dispositivos de controle de tráfego.

Onde são os novos pontos?

Avenida do Contorno

nº 629 – sentido Centro / Barro Preto

nº 4.023 – sentido Savassi / Santa Efigênia

oposto ao nº 4.031 – sentido Santa Efigênia / Savassi

nº 5.326 – sentido Santa Efigênia / Savassi

nº 7.290 – sentido Savassi / Santo Agostinho

nº 7.919 – sentido Gutierrez / Savassi

nº 10.740 – sentido Barro Preto / Centro

oposto ao nº 10.812 – sentido Centro / Barro Preto

Avenida Nossa Senhora do Carmo

nº 1.900 – sentido Centro / Bairro

nº 1.925 – sentido Bairro / Centro

Avenida Nossa Senhora de Fátima

nº 1.784 – sentido Centro / Bairro

Avenida Presidente Tancredo Neves

a 130 metros da Rua Flor Branca – sentido Centro / Bairro

Avenida dos Andradas

esquina com Rua Santa Luzia – sentido Centro / Bairro

oposto ao nº 3.470 – sentido Bairro / Centro



nº 3.910 – sentido Centro / Bairro



oposto ao nº 4.020 – sentido Bairro / Centro

Rua da Patagônia