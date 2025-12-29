Réveillon 2026: eventos gratuitos agitam a virada em BH e região

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Melhor do que vestir roupa dourada, economizar é a melhor forma de atrair dinheiro. E, para quem quer começar 2026 sem colocar a mão no bolso, os eventos de réveillon gratuitos marcados em Belo Horizonte e em cidades da região metropolitana podem ajudar a guardar dinheiro já no primeiro dia do ano. Confira abaixo uma seleção de eventos gratuitos marcados para o Ano Novo em BH e cidades da região.

Virada da Liberdade

A Praça da Liberdade, na Savassi, será novamente o principal palco da virada de ano em Belo Horizonte. Com realização do Governo de Minas, a Virada da Liberdade deste ano terá como tema “Fé no Amanhã”.

Entre as novidades desta edição estão um palco cenográfico que irá emoldurar o Palácio da Liberdade, um show de drones inédito, apresentações musicais e uma homenagem ao cantor e compositor Lô Borges (1952–2025), falecido em novembro deste ano.

Programação da Virada da Liberdade

17h - Abertura com DJ Marlon Pierre (mestre de cerimônias Kdu dos Anjos)

18h - Pé de Sonho

19h10 - Juarez Moreira

20h30 - Aline Calixto

22h15 - Lagum

23h30 - Esquenta para a Virada

00h - Show de Drones e show de fogos

00h16 - Biquíni (antigo Biquíni Cavadão)

O ápice do evento, à meia-noite, será o show de drones, seguido pelo show de fogos – que terá baixo ruído e baixa emissão de fumaça, com efeitos especiais sincronizados em três pontos dentro do Palácio da Liberdade.

Virada Eletrônica

Outro palco de programação gratuita na capital é a Virada Eletrônica, que será realizada na Praça da Estação, no Centro, atrás do Museu de Artes e Ofícios.

O evento contará com seis horas de atividades culturais, além de celebração à cultura e à gastronomia de Minas Gerais.

Shows em Nova Lima

A Prefeitura de Nova Lima promoverá uma série de shows em diferentes pontos da cidade para celebrar o fim de ano. A programação, que começa no dia 30, conta também com barraquinhas distribuídas nos locais dos eventos.

No dia 30, a programação será voltada para a música gospel, com show da banda Catedral Praise, às 21h, e da cantora Aline Barros, às 21h30. O endereço é o Espaço Cultural Piero Garzon Henrique, na sede do município.

No dia 31, os shows serão distribuídos em três pontos de Nova Lima. Ainda no Centro Cultural da sede, haverá show de abertura com a Banda Nosso Plano, às 21h, e apresentação do grupo Só Pra Contrária, às 21h.

Na Praça Quatro Elementos, no Bairro Jardim Canadá, haverá show do cantor Bruno Duarte, às 21h, e do cantor Léo Magalhães, às 23h.

Em Macacos, na Rua D. Maria da Glória, haverá show da cantora Maristela Stael, às 21h, e da banda É Samba Sô, às 23h.

Mais informações sobre os eventos podem ser conferidas no site da Prefeitura de Nova Lima.

Fogos em Lagoa Santa

Em Lagoa Santa, na Região Metropolitana, o principal evento será a queima de fogos na Lagoa Central, realizada no exato momento da virada de ano. A prefeitura convida as pessoas a “celebrar, renovar as energias e começar o novo ano ao lado de quem você ama”.