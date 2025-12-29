Assine
DEVEMOS NOS PREOCUPAR?

Sistema de água que abastece a Grande BH está próximo a 40%

Volume do Sistema Paraopeba, que inclui três reservatórios, está em 46,6%. Apesar disso, especialistas dizem que situação ainda não é perigosa

Réguas de marcação do nível da água dão sinais de seca na represa Vargem das Flores, parte do Sistema Paraopeba de abastecimento
Réguas de marcação do nível da água dão sinais de seca na represa Vargem das Flores, parte do Sistema Paraopeba de abastecimento crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O nível dos reservatórios do Sistema Paraopeba, que abastece a Região Metropolitana de Belo Horizonte, está abaixo de 50%. Até esta segunda-feira (29/12), o índice, de acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), era de 46,6%. Apesar de baixo, especialistas ouvidos pelo Estado de Minas avaliam que a situação ainda não é perigosa, uma vez que os próximos meses, normalmente, são de chuvas intensas. Enquanto isso, em Contagem, na Grande BH, em meio ao calorão, famílias enfrentam o quinto dia sem água.

O Sistema Paraopeba é composto por três reservatórios: Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores. As estruturas estão localizadas em seis cidades da região metropolitana - Brumadinho, Juatuba, Ibirité, Mateus Leme, Contagem e Betim - e, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, é responsável pelo fornecimento de água para cerca de 3,5 milhões de pessoas.

Em outubro, logo no início do período chuvoso, o EM mostrou que, apesar das precipitações, o armazenamento de água nas represas tiveram redução de 11,57% no volume de operação. Na época, o índice passou de 67,4% - em 31 de agosto - para 59,6% no fim de setembro. Três meses depois, a queda persiste, com menos 21,8%.

De acordo com a Copasa, a represa com menor volume é Rio Manso. Até esta segunda-feira, o nível da estrutura era de 30,9%. Apesar disso, o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, Heleno Maia, explica que, até o momento, a situação não chega a ser uma preocupação. Ele explica que, normalmente, o acumulado da primeira quinzena de janeiro que dita se o restante do ano será de atenção para o fornecimento de água para as cidades da Grande BH, ou não.

Maia afirma que depois do período, caso os reservatórios não estejam até 50% é preciso começar a pensar em ações a longo prazo, como um possível racionamento. “Normalmente, os meses finais do ano não incluem volumes significativos nos reservatórios. Por isso, nossa preocupação começa a partir da segunda quinzena de janeiro”.

Procurada, a Copasa afirmou que os níveis dos reservatórios permanecem “dentro da normalidade” para a época do ano. A companhia ainda explicou que a oscilação dos níveis, com esvaziamento no período seco e recomposição no chuvoso, faz parte do ciclo operacional esperado para as estruturas. Apesar disso, a estatal afirmou que as condições climáticas extremas, como altas temperaturas e baixa umidade, podem elevar o consumo e causar instabilidades no abastecimento.

“Graças ao volume atual armazenado e ao consumo consciente da população, a Copasa assegura a continuidade do abastecimento, sem risco imediatos de desabastecimento”, afirmou em nota.

Longe da catástrofe

Os índices registrados no fim de setembro, logo após o início do período chuvoso, abaixo de 60% , também foram registrados em 2018, período em que, segundo a Copasa, é considerado um dos piores da série histórica da Grande BH. Na época, em primeiro de dezembro, o volume do Sistema Paraopeba foi de 68,1%. O pior registro entre 2018 e 2025 no início do último mês do ano foi em 2019, com 45,6%. Apesar disso, no fim da época das chuvas, em março de 2020, as represas estavam com mais de 99% do volume total ocupado.

Para o professor Luiz Rafael Palmier, do Centro de Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hídricos (CPH) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a atual situação do complexo de barramentos hídricos responsáveis pelo abastecimento da região metropolitana não é um presságio de catástrofe hídrica. Ele afirma que, apesar de o índice não estar ideal, ainda faltam três meses para o fim das chuvas e, normalmente, nesse tempo a expectativa é de precipitações fortes com grandes volumes.

“Nós temos que nos preocupar com a situação dos reservatórios no final do período chuvoso, caso os níveis estejam baixos. Se não tivermos chuvas significativas, pode haver um problema. Mas, olhando a situação, com as perspectivas de chuva, o cenário não é catastrófico”, afirma Palmier.

No entanto, ele diz que a população não deve baixar a guarda, e faz um apelo quanto à responsabilidade no consumo de água. “É fundamental que haja uma preocupação com o consumo de água. Quando se lava o carro [com mangueira], deixando a torneira aberta, a água está indo direto para o sistema de drenagem sem ser usada de forma inteligente. A pessoa está desperdiçando água, embora esteja pagando por ela”, alerta.

Falta d’água

Em Contagem, na Grande BH, moradores do Bairro Nova Contagem estão a cerca de nove dias sem água. Esse é o caso de Lucianne Rafaella, que com os dois filhos pequenos tem enfrentado o desabastecimento como pode. Ao Estado de Minas, ela contou que esta não é a primeira vez que algo semelhante acontece e que ao longo do ano o serviço ficou instável, com dias com apenas ar nas torneiras.

“Nós ficamos de mãos atadas. Tem dias que, durante a madrugada, a água chega bem pouco na torneira que vem da rua, mas não tem força suficiente para subir para a caixa d’água”, explica.

Lucianne afirma que durante os cinco dias, quem tem condições passou a comprar garrafas e galões do insumo. No entanto, essa não é a realidade de todos. “É uma falta de respeito por parte da Copasa. Estamos sem dignidade e não estamos tendo o básico para viver”.

Com as vasilhas acumulando na pia, a moradora explica que sua prioridade é seus filhos que, por serem pequenos, não entendem a situação. “Nos deixaram na mão, principalmente neste período de férias, que as crianças estão em casa. Está muito calor e elas sempre estão pedindo água ou para tomar banho”.

Em nota, a Copasa afirmou que o abastecimento foi interrompido para a realização de uma manutenção em um registro na rede hídrica entre as ruas Estância do Retiro e Retiro Campestre, no Bairro Nova Contagem. De acordo com a companhia, por isso, seis bairros de Contagem e 11 em Esmeraldas, também na Grande BH, tiveram “intermitência” no fornecimento.

“A Copasa destaca que o calor intenso prejudicou a recuperação do sistema, mas que o mesmo já encontra-se em normalização e a previsão é que o abastecimento de água seja normalizado no decorrer desta segunda-feira (29/12)”, concluiu a estatal em nota.

