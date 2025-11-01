Abastecimento de água é parcialmente normalizado na Grande BH

Moradores de bairros na capital e na Grande BH relatam pelo menos quatro dias consecutivos sem fornecimento de água, uma paralisação atribuída a um rompimento em uma adutora da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em uma rua de Contagem. O impacto é sentido no cotidiano e na economia local: comércios, como restaurantes, ficaram parados.

Em nota, a Copasa justificou os transtornos generalizados – que incluem intermitências, além de Contagem, em Belo Horizonte e Ibirité – pela "complexidade da manutenção" em uma adutora localizada na Rua Oito, no Jardim Riacho das Pedras. O reflexo do incidente chegou a 35 bairros das três cidades. Conforme os moradores, a situação começou no dia 27 de outubro.

A previsão era de que o abastecimento fosse gradualmente normalizado ao longo da noite dessa sexta-feira (31/10), depois que a companhia finalizou os trabalhos estruturais à noite – o que, de fato, aconteceu.

No entanto, o retorno total do fluxo está condicionado a manobras operacionais, com normalização completa esperada para a noite deste sábado (01/11), conforme divulga a Copasa. Enquanto isso, o suporte emergencial está sendo feito com o apoio de caminhões-pipa.

Moradores de bairros na capital e na Grande BH relatam pelo menos quatro dias consecutivos sem fornecimento de água Túlio Santos/EM/D.A.Press

A situação não está totalmente resolvida, mas alguns moradores já comemoram a volta da água. Residente do Bairro Jardim Riacho das Pedras, o gestor de vendas Demetrius Cavalcante, de 47 anos, conta que foram três dias sem água.

"Aqui em casa a caixa d'água zerou, na rua toda. Mas agora já normalizou, graças a Deus. Era por volta das nove da noite ontem (31) quando a água voltou."

"A Companhia reforça que as equipes concluíram durante a noite de sexta-feira e o abastecimento foi restabelecido. Desde então, as equipes da empresa estão efetuando manobras operacionais visando acelerar a recuperação do fornecimento de água na região e a completa normalização está prevista para a noite deste sábado (1/11). Durante este período, a companhia está reforçando o abastecimento na região afetada com o uso de caminhões-pipa até a completa normalização do serviço", diz o texto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Bairros atingidos:



Belo Horizonte: Itaipu, Jatobá, Lindeia, Tirol (Ba), Vila Piratininga, Washington Pires.



Contagem: Distrito Ind. Riacho Das Pedras, Jardim Riacho Das Pedras, Parque Durval De Barros, Santa Maria.



Ibirité: Aparecida, Bela Vista, Bela Vista Terceira Seção, Cascata, Durval De Barros, Eldorado, Guanabara, Ibituruna, Ideal, Itaipu, Jose Do Prado, Lajinha, Mirante, Morada Da Serra, Palmares, Palmares 4 Seção, Palmeiras, Parque Elizabeth, Piratininga, Primavera, Regina, Retiro Do Jatobá, São Judas Tadeu, Serra Dourada, Sol Nascente, Washington Pires.



*Com informações de Ana Luiza Soares