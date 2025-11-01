Assine
overlay
Início Gerais
TRANSTORNO

Abastecimento de água é parcialmente normalizado na Grande BH

Alguns bairros já estão com o fornecimento regular, após rompimento de adutora em Contagem, mas a completa normalização está prevista para a noite deste sábado

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
01/11/2025 15:12 - atualizado em 02/11/2025 16:06

compartilhe

SIGA
x
Abastecimento de água intermitente em região de Contagem. Obras em adutora na rua Oito, no bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem
Abastecimento de água intermitente em região de Contagem. Obras em adutora na rua Oito, no bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Moradores de bairros na capital e na Grande BH relatam pelo menos quatro dias consecutivos sem fornecimento de água, uma paralisação atribuída a um rompimento em uma adutora da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em uma rua de Contagem. O impacto é sentido no cotidiano e na economia local: comércios, como restaurantes, ficaram parados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em nota, a Copasa justificou os transtornos generalizados – que incluem intermitências, além de Contagem, em Belo Horizonte e Ibirité – pela "complexidade da manutenção" em uma adutora localizada na Rua Oito, no Jardim Riacho das Pedras. O reflexo do incidente chegou a 35 bairros das três cidades. Conforme os moradores, a situação começou no dia 27 de outubro.

Leia Mais

A previsão era de que o abastecimento fosse gradualmente normalizado ao longo da noite dessa sexta-feira (31/10), depois que a companhia finalizou os trabalhos estruturais à noite – o que, de fato, aconteceu.

No entanto, o retorno total do fluxo está condicionado a manobras operacionais, com normalização completa esperada para a noite deste sábado (01/11), conforme divulga a Copasa. Enquanto isso, o suporte emergencial está sendo feito com o apoio de caminhões-pipa.

Moradores de bairros na capital e na Grande BH relatam pelo menos quatro dias consecutivos sem fornecimento de água
Moradores de bairros na capital e na Grande BH relatam pelo menos quatro dias consecutivos sem fornecimento de água Túlio Santos/EM/D.A.Press

A situação não está totalmente resolvida, mas alguns moradores já comemoram a volta da água. Residente do Bairro Jardim Riacho das Pedras, o gestor de vendas Demetrius Cavalcante, de 47 anos, conta que foram três dias sem água.

"Aqui em casa a caixa d'água zerou, na rua toda. Mas agora já normalizou, graças a Deus. Era por volta das nove da noite ontem (31) quando a água voltou."

"A Companhia reforça que as equipes concluíram durante a noite de sexta-feira e o abastecimento foi restabelecido. Desde então, as equipes da empresa estão efetuando manobras operacionais visando acelerar a recuperação do fornecimento de água na região e a completa normalização está prevista para a noite deste sábado (1/11). Durante este período, a companhia está reforçando o abastecimento na região afetada com o uso de caminhões-pipa até a completa normalização do serviço", diz o texto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Bairros atingidos:

Belo Horizonte: Itaipu, Jatobá, Lindeia, Tirol (Ba), Vila Piratininga, Washington Pires.

Contagem: Distrito Ind. Riacho Das Pedras, Jardim Riacho Das Pedras, Parque Durval De Barros, Santa Maria.

Ibirité: Aparecida, Bela Vista, Bela Vista Terceira Seção, Cascata, Durval De Barros, Eldorado, Guanabara, Ibituruna, Ideal, Itaipu, Jose Do Prado, Lajinha, Mirante, Morada Da Serra, Palmares, Palmares 4 Seção, Palmeiras, Parque Elizabeth, Piratininga, Primavera, Regina, Retiro Do Jatobá, São Judas Tadeu, Serra Dourada, Sol Nascente, Washington Pires.

*Com informações de Ana Luiza Soares

A situação não está totalmente resolvida, mas alguns moradores já comemoram a volta da água. As cidades atingidas são Belo Horizonte, Contagem e Ibirité
A situação não está totalmente resolvida, mas alguns moradores já comemoram a volta da água. As cidades atingidas são Belo Horizonte, Contagem e Ibirité Túlio Santos/EM/D.A.Press

Tópicos relacionados:

abastecimento-de-agua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay