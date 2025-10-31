Cidades da Grande BH sofrem com falta de abastecimento de água

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Bairros de Belo Horizonte, Contagem e Ibirité, na Região Metropolitana, vêm sofrendo com a falta de abastecimento de água, há pelo menos quatro dias. O motivo, segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), seria o rompimento de uma adutora no bairro Riacho das Pedras, em Contagem.

O reflexo do incidente já chega a 35 bairros das três cidades. A Copasa informou que devido à complexidade da manutenção, o abastecimento de água continua apresentando intermitências nesta sexta-feira (31/10). Conforme os moradores, a situação começou no dia 27 de outubro.

Em Ibirité, a prefeitura manifestou profunda preocupação com a recorrente falta de abastecimento de água na cidade, e afirmou que o problema é de responsabilidade da Copasa. "A prefeitura cobrou providências imediatas exigindo a normalização urgente do abastecimento e o envio de caminhões-pipa para atender, com prioridade, as regiões mais afetadas", diz o pronunciamento do Executivo, publicado nas redes sociais.

"Reforçamos que a administração municipal tem cobrado reiteradas vezes mais investimentos em infraestrutura, e a normalização do fornecimento de água de forma regular e permanente", informou ainda em nota.

Procurada pelo Estado de Minas, a Copasa reforçou que as equipes permanecem no local, dedicadas a concluir a manutenção o mais breve possível. A previsão é de que o abastecimento seja gradualmente normalizado ao longo da noite desta sexta.

Bairros atingidos:

Belo Horizonte: Itaipu, Jatobá, Lindeia, Tirol (Ba), Vila Piratininga, Washington Pires.

Contagem: Distrito Ind. Riacho Das Pedras, Jardim Riacho Das Pedras, Parque Durval De Barros, Santa Maria.

Ibirité: Aparecida, Bela Vista, Bela Vista Terceira Seção, Cascata, Durval De Barros, Eldorado, Guanabara, Ibituruna, Ideal, Itaipu, Jose Do Prado, Lajinha, Mirante, Morada Da Serra, Palmares, Palmares 4 Seção, Palmeiras, Parque Elizabeth, Piratininga, Primavera, Regina, Retiro Do Jatobá, São Judas Tadeu, Serra Dourada, Sol Nascente, Washington Pires.

Problema antigo

A falta de água também tem preocupado moradores de Lagoa Santa, na Grande BH. Segundo relatos ouvidos pela reportagem, a cidade sofre com problemas de abastecimento há cerca de dois anos. Fernanda Dias de Souza, de 50 anos, reside no bairro Recanto da Lagoa, a oito minutos do Centro, e relatou a aflição de ficar vários dias consecutivos sem água.

"É uma situação crítica. Tenho passado dias difíceis, às vezes falta água a semana inteira. Tenho que dormir sem tomar banho e fico sem uma gota para beber. Tenho uma mãe acamada e uma criança. Quando vim morar aqui, há dois anos, já era assim, é constante. Aqui temos muitas plantas, se você chegar aqui não sabe se fica com mais dó de mim ou delas", desabafou.

Nesta semana, ela contou que teve água apenas um dia. "O que eu não entendo é que pago até R$ 400 de água, e ela falta a semana toda. É um descaso. Aqui também não tem saneamento básico, é fossa até hoje. Moro em frente a lagoa, região Central", mencionou.

Sulamita Martins, de 38 anos, também reclamou da situação no bairro Aeronauta, onde mora. "Falta água demais. Colocamos a roupa para lavar e quando vamos ver não tem água para terminar, perigoso até estragar a máquina. Tenho quatro crianças, tem dias que dormimos sem tomar banho. Quando a água chega é de madrugada, estamos dormindo. Às vezes tenho que pedir água para minha avó que mora em outro bairro", alegou. A moradora ainda disse que, um dos filhos, de 1 ano, tem dermatite atópica, que agrava no calor, e sem água a alergia piora.

Joscy Oliveira também vive na região e comentou que a associação de moradores de Lagoa Santa tem se mobilizado para tentar resolver o problema, mas nada foi feito até hoje. "Nos afeta em tudo, diretamente no dia a dia. Já tem anos e ainda não resolveu", lamentou ela.

Em nota, a Copasa informou que não há interrupção no abastecimento de água em Lagoa Santa. “A Companhia esclarece que, em função das altas temperaturas, do aumento no consumo registrado nos últimos dias, e a localização geográfica elevada dos imóveis, o bairro pode enfrentar intermitências no fornecimento de água. Equipes estão mobilizadas e monitorando a situação. Além disso, a empresa tem intensificado as manobras operacionais no sistema, para minimizar os impactos. Neste período, o apoio da população com o consumo consciente de água é muito importante”, comunicou.