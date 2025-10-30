Mais de 30 bairros em BH e região podem ficar sem água; confira a lista
Manutenção emergencial da Copasa pode afetar abastecimento em BH, Contagem e Ibirité
A Copasa comunicou que moradores de vários bairros de Belo Horizonte, Contagem e Ibirité poderão passar por intermitência no abastecimento de água nesta quinta-feira (30/10), em função de uma manutenção emergencial que está em andamento. A previsão da Copasa é que o fornecimento seja normalizado de forma gradual na manhã de sexta-feira (31/10).
A empresa ressalta que imóveis com caixas d’água adequadamente dimensionadas podem não ser afetados pela interrupção e recomenda que os usuários economizem água até que o serviço seja totalmente restabelecido.
Os bairros afetados são os seguintes:
Belo Horizonte (6): Itaipu, Jatobá, Lindeia, Tirol (Ba), Vila Piratininga e Washington Pires.
Contagem (4): Distrito Industrial Riacho das Pedras, Jardim Riacho das Pedras, Parque Durval de Barros e Santa Maria.
- Ibirité (25): Aparecida; Bela Vista; Bela Vista – Terceira Seção; Cascata; Durval de Barros; Eldorado; Guanabara; Ibituruna; Ideal; Itaipu; José do Prado; Lajinha; Mirante; Morada da Serra; Palmares; Palmares – 4ª Seção; Palmeiras; Parque Elizabeth; Piratininga; Primavera; Regina; Retiro do Jatobá; São Judas Tadeu; Serra Dourada; Sol Nascente; e Washington Pires.