ATENÇÃO, MORADORES!

Bairros de BH e Ibirité podem ficar sem água até esta quarta (22/10)

Uma manutenção emergencial na rede forçou a interrupção do abastecimento que tem previsão de ser normalizado nesta quarta (22/10)

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
21/10/2025 11:58

Casas que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos crédito: Kati/Pixabay

Bairros de Belo Horizonte (MG) e de Ibirité (MG), na na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem abastecimento de água até a manhã desta quarta-feira (22/10), segundo a Companhia de Saneamentode Minas Gerais (Copasa). Veja lista abaixo. 

De acordo com a companhia, a causa seria uma manutenção emergencial que pode resultar em  intermitência no abastecimento de água em bairros da capital mineira e Ibirité.

A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da manhã desta quarta (22/10). Segundo a Copasa, imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos. 

Bairros afetados em Belo Horizonte

  • Águas Claras

  • Brasil Industrial

  • Camilo Torres

  • Cardoso

  • Castanheira

  • Cidade Jatobá

  • Comunidade Camilo Torres

  • Comunidade Irma Dorothy

  • Conjunto Habitacional Vale do Jatobá

  • Conjunto Jatobá

  • Diamante

  • Distrito Industrial do Jatobá

  • Eliana Silva

  • Ernesto do Nascimento

  • Independência

  • Independência III e IV Seção

  • Jardim do Vale

  • Jatobá

  • Mangueiras

  • Mineirão

  • Novo Santa Cecília

  • Olaria

  • Petrópolis

  • Santa Cecília

  • Santa Rita

  • Solar do Barreiro

  • Tirol (BA)

  • Urucuia

  • Vale do Jatobá

  • Vila Castanheira

  • Vila Corumbiara

  • Vila Ecológica

  • Vila Formosa

  • Vila Independência I

  • Vila Independência II

  • Vila Independência IV

  • Vila Mangueiras

  • Vila Petrópolis

  • Vila Pinho

  • Vitória da Conquista

Bairros afetados em Ibirité

  • Águia Dourada

  • Barreirinho

  • Morada da Serra

  • Morada do Sol

  • Nossa Senhora de Lourdes

  • Novo Barreirinho

  • Ouro Negro

  • Primavera

  • São João

  • Vista Alegre 

