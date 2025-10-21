Bairros de BH e Ibirité podem ficar sem água até esta quarta (22/10)
Uma manutenção emergencial na rede forçou a interrupção do abastecimento que tem previsão de ser normalizado nesta quarta (22/10)
compartilheSIGA
Bairros de Belo Horizonte (MG) e de Ibirité (MG), na na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem abastecimento de água até a manhã desta quarta-feira (22/10), segundo a Companhia de Saneamentode Minas Gerais (Copasa). Veja lista abaixo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
De acordo com a companhia, a causa seria uma manutenção emergencial que pode resultar em intermitência no abastecimento de água em bairros da capital mineira e Ibirité.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da manhã desta quarta (22/10). Segundo a Copasa, imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.
Bairros afetados em Belo Horizonte
-
Águas Claras
-
Brasil Industrial
-
Camilo Torres
-
Cardoso
-
Castanheira
-
Cidade Jatobá
-
Comunidade Camilo Torres
-
Comunidade Irma Dorothy
-
Conjunto Habitacional Vale do Jatobá
-
Conjunto Jatobá
-
Diamante
-
Distrito Industrial do Jatobá
-
Eliana Silva
-
Ernesto do Nascimento
-
Independência
-
Independência III e IV Seção
-
Jardim do Vale
-
Jatobá
-
Mangueiras
-
Mineirão
-
Novo Santa Cecília
-
Olaria
-
Petrópolis
-
Santa Cecília
-
Santa Rita
-
Solar do Barreiro
-
Tirol (BA)
-
Urucuia
-
Vale do Jatobá
-
Vila Castanheira
-
Vila Corumbiara
-
Vila Ecológica
-
Vila Formosa
-
Vila Independência I
-
Vila Independência II
-
Vila Independência IV
-
Vila Mangueiras
-
Vila Petrópolis
-
Vila Pinho
-
Vitória da Conquista
Bairros afetados em Ibirité
-
Águia Dourada
-
Barreirinho
-
Morada da Serra
-
Morada do Sol
-
Nossa Senhora de Lourdes
-
Novo Barreirinho
-
Ouro Negro
-
Primavera
-
São João
-
Vista Alegre