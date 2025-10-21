Bairros de BH e Ibirité podem ficar sem água até esta quarta (22/10)

Bairros de Belo Horizonte (MG) e de Ibirité (MG), na na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem abastecimento de água até a manhã desta quarta-feira (22/10), segundo a Companhia de Saneamentode Minas Gerais (Copasa). Veja lista abaixo.

De acordo com a companhia, a causa seria uma manutenção emergencial que pode resultar em intermitência no abastecimento de água em bairros da capital mineira e Ibirité.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da manhã desta quarta (22/10). Segundo a Copasa, imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Bairros afetados em Belo Horizonte

Águas Claras

Brasil Industrial

Camilo Torres

Cardoso

Castanheira

Cidade Jatobá

Comunidade Camilo Torres

Comunidade Irma Dorothy

Conjunto Habitacional Vale do Jatobá

Conjunto Jatobá

Diamante

Distrito Industrial do Jatobá

Eliana Silva

Ernesto do Nascimento

Independência

Independência III e IV Seção

Jardim do Vale

Jatobá

Mangueiras

Mineirão

Novo Santa Cecília

Olaria

Petrópolis

Santa Cecília

Santa Rita

Solar do Barreiro

Tirol (BA)

Urucuia

Vale do Jatobá

Vila Castanheira

Vila Corumbiara

Vila Ecológica

Vila Formosa

Vila Independência I

Vila Independência II

Vila Independência IV

Vila Mangueiras

Vila Petrópolis

Vila Pinho

Vitória da Conquista

Bairros afetados em Ibirité