Planeta Água é tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, da Fiocruz

De terça-feira (21/10) a quarta-feira (22/10), Belo Horizonte receberá a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Com o tema "Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território", o evento mostrará como os oceanos influenciam o clima, a saúde, a alimentação, a economia, o lazer e a biodiversidade.

De acordo com a Fiocruz Minas, promotora da conferência, o objetivo é reforçar a importância de cuidar da água — recurso que cobre mais de 70% da superfície da Terra.

As atividades, que são gratuitas e abertas ao público, acontecem das 8h às 17h, no Centro de Referência da Juventude, localizado na Rua Guaicurus, nº 50, Centro. O local receberá exposições, oficinas, jogos e outras atividades interativas, promovidas por diferentes grupos da Fiocruz Minas e instituições parceiras.

De acordo com os organizadores, a programação é voltada principalmente para estudantes de escolas públicas de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. A expectativa é receber cerca de 1.500 crianças e adolescentes, com idades entre 11 e 17 anos.

Em uma das atividades, intitulada O rio que nos atravessa, o público será convidado a percorrer um espaço cenográfico que representa um rio em três momentos: antes, durante e após a degradação ambiental. No primeiro trecho, o curso d'água está preservado desde a nascente; no segundo, o ecossistema já está canalizado e poluído. Por fim, no último ambiente, mesmo "ferido", o rio segue vivo, evocando as formas tradicionais de convivência com a água.

Haverá ainda exposições de joaninhas, um aquário com espécies do Rio São Francisco, oficinas de reciclagem criativa, atividades artísticas com plantas e apresentações sobre a biodiversidade dos parques de Belo Horizonte. Os participantes também conhecerão ações de combate a incêndios florestais, instalações sobre poluição por plásticos, práticas de descarte correto de resíduos, além de informações sobre mamíferos marinhos e peixes de água doce.

Os visitantes também poderão participar de jogos, como o Missão Resgate – Salvando Vidas nas Enchentes, que mostra os impactos das mudanças climáticas. Já os escape rooms são destinados às pessoas que gostam de decifrar enigmas. Um deles é O Enigma de Lassance, no qual os participantes precisam desvendar mistérios sobre as descobertas da doença de Chagas. Em outro, Cientistas em Ação, os participantes devem salvar pacientes de um hospital fictício.

Haverá ainda painéis e rodas de conversa inspiradas no livro Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak, que discutem soluções criativas para desafios ambientais e sociais. Também será possível observar ovos, larvas e adultos de insetos vetores da leishmaniose, além de conhecer o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, para aprender sobre prevenção da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Serviço

Evento: 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Fiocruz Minas

Data: 21 e 22 de outubro de 2025

Horário: 8h30 às 17h

Local: Centro de Referência da Juventude – Rua Guaicurus, 50, Centro, Belo Horizonte-MG

Público: População em geral e estudantes de escolas públicas de BH e região metropolitana (11 a 17 anos)

Entrada: Gratuita

