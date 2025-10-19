Festival de Carrinho de Rolimã busca resgatar memórias em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O Festival de Carrinho de Rolimã ocorre pela primeira vez na Região Pampulha de Belo Horizonte neste domingo (19/10) e busca resgatar memórias de gerações e criar novos momentos com as crianças que comparecerem ao evento. Organizado pela Federação Mineira de Carrinhos de Rolimã (Femcar), o festival é realizado até às 13h na Avenida Dandara, no Bairro Trevo, e incentiva o convívio familiar longe das telas digitais.

A iniciativa faz parte de um circuito que leva a brincadeira para todas as regiões da capital mineira, transformando o antigo passatempo de rua em um movimento esportivo e social, com objetivo de apresentar e relembrar as brincadeiras antigas. De acordo com o presidente da federação, Gardner Gelton Furtado, o projeto é realizado em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a Secretaria de Esportes e é pensado em toda a população, inclusive pessoas de idades e condições diferentes.

Para isso, a federação preparou carrinhos adaptados para atender pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de monitores treinados para acompanhar participantes que nunca pilotaram um carrinho. Com trajeto de dois quarteirões da avenida, a pista foi demarcada com cones e pneus para garantir a segurança durante as descidas.

Além disso, a Femcar disponibiliza mais de 100 carrinhos para empréstimo para que ninguém fique de fora da diversão. O mais importante é a interação entre as famílias: “Nosso projeto é sobre isso: tirar as crianças da tela. Tirar da sociedade. É uma brincadeira retrô, que aproxima as pessoas, aproxima as famílias. E a força é principalmente o pai com o filho. Nós já estamos há 15 anos nesse projeto, há 5 anos na federação E conseguimos agora que fosse reconhecido como esporte”, diz Furtado.

Além dos carrinhos, o festival contou com brinquedos infláveis, pula-pula, escorregadores e outras atividades recreativas. Frutas e água foram distribuídas pela ação, em parceria com o programa “A Rua é Nossa”, da PBH. A iniciativa é bem avaliada pelos adultos presentes no festival. Segundo o armador de estrutura de concreto, Cleiton Ney da Costa Alfredo, de 26 anos, foi possível reviver a infância neste domingo.

“Esse desligamento dos jogos hoje em dia, tudo nos telefones, computadores, que alienam as crianças. Eu trouxe minha filha de dois meses e o outro [mais velho]. É o primeiro dia deles aqui. Eu estou super feliz. É um esporte bacana, que não tem perigo algum, é recreativo para a comunidade, assim como as crianças hoje estão brincando”, conta Cleiton, que afirmou ter descido a avenida mais de 50 vezes, já que os filhos não perdem a vontade.

Festival de Carrinho de Rolimã tenta tirar crianças das telas e convidá-las a participar de brincadeiras na rua Leandro Couri/EM/DA Press

Brincadeira que virou esporte

O próximo passo é profissionalizar as corridas. “A partir do ano que vem, vamos realizar campeonatos oficiais, com percursos de até três quilômetros. Com carrinhos profissionais que chegam a alcançar 110 km/h. O esporte ensina respeito, paciência e superação. É uma forma divertida de educar”, afirmou Gardner.

Para celebrar a paixão sobre rodas, oficializado em 2023, o Dia Municipal do Carrinho de Rolimã é celebrado na capital mineira em 25 de maio. “Esse reconhecimento é um combustível pra gente continuar. O carrinho de rolimã faz parte da cultura mineira, e agora também faz parte do esporte. Nosso sonho é chegar às Olimpíadas, como aconteceu com o skate”, concluiu Gardner.

Neste ano, a brincadeira não é mais um passatempo. Desde agosto, a corrida de carrinho de rolimã foi reconhecida oficialmente como prática esportiva na capital mineira. A Lei 11.886 estabelece que os eventos licenciados devem contar com infraestrutura de segurança, atendimento médico e uso obrigatório de equipamentos de proteção, garantindo a integridade dos participantes.

