ATENÇÃO, MORADORES!

Bairros de BH e Região Metropolitana podem ficar sem água neste sábado

Manutenção pode deixar bairros de BH e Santa Luzia, na Grande BH, com intermitência no abastecimento de água; veja lista

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/10/2025 12:06 - atualizado em 18/10/2025 12:08

Torneira saindo água
Imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos crédito: Pixabay/Divulgação

Bairros de Belo Horizonte e Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana, podem ficar sem água neste sábado (18/10) devido a uma manutenção emergencial.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência pode durar até o final do dia.

A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados em cada cidade.

Quais bairros de BH podem ficar sem água?

  • Esperança Granja
  • Granja Werneck
  • Helena Greco
  • Jaqueline
  • Rosa Leão
  • Vitoria Granja
  • Zilah Sposito

Quais bairros de Santa Luzia podem ficar sem água?

  • Asteca
  • Baronesa
  • Belo Vale
  • Chácaras Gervasio Lara
  • Chácaras Santa Inês
  • Duquesa I
  • Duquesa II
  • Jaqueline
  • Liberdade
  • Londrina
  • Luxemburgo
  • Monte Carlo
  • Perola Negra
  • Pousada Del Rey
  • São Benedito
  • Sitio Esparra
  • Vale dos Coqueiros
  • Vila Santo Antônio

