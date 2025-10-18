Bairros de BH e Região Metropolitana podem ficar sem água neste sábado
Manutenção pode deixar bairros de BH e Santa Luzia, na Grande BH, com intermitência no abastecimento de água; veja lista
compartilheSIGA
Bairros de Belo Horizonte e Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana, podem ficar sem água neste sábado (18/10) devido a uma manutenção emergencial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência pode durar até o final do dia.
Leia Mais
A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados em cada cidade.
Quais bairros de BH podem ficar sem água?
- Esperança Granja
- Granja Werneck
- Helena Greco
- Jaqueline
- Rosa Leão
- Vitoria Granja
- Zilah Sposito
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quais bairros de Santa Luzia podem ficar sem água?
- Asteca
- Baronesa
- Belo Vale
- Chácaras Gervasio Lara
- Chácaras Santa Inês
- Duquesa I
- Duquesa II
- Jaqueline
- Liberdade
- Londrina
- Luxemburgo
- Monte Carlo
- Perola Negra
- Pousada Del Rey
- São Benedito
- Sitio Esparra
- Vale dos Coqueiros
- Vila Santo Antônio