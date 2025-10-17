Prefeitura começa a instalação do 5º banheiro autolimpante no Centro de BH

A Rua Rio de Janeiro, número 700, próximo à Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, foi o local escolhido para a instalação do quinto banheiro autolimpante na capital mineira. De acordo com a Prefeitura de BH (PBH), o espaço ainda vai passar por uma etapa de obras e testes, antes da abertura do equipamento para o público.

Nenhuma data ou previsão de inauguração foi divulgada pelo Executivo. As obras de acabamento buscam adequar a acessibilidade e a ligação às redes de água, esgoto e energia do espaço. O novo banheiro se soma a outros quatro que estão em funcionamento na cidade - na Praça da Estação, Praça Rio Branco, Avenida Olegário Maciel (Praça Raul Soares) e Rua dos Tabaiares, esquina com Rua Sapucaí.

Cada equipamento disponibiliza duas cabines. De acordo com a PBH, mais de quatro mil pessoas utilizam diariamente os banheiros. Mesmo com a tecnologia de autolimpeza, o Executivo informou que inspeções são feitas diariamente para garantir a higiene dos espaços e remover itens descartados de forma errada, como papelão e roupas.

Além disso, explicou que “manutenções preventivas são feitas regularmente. O banheiro também conta com adesivos com número de telefone e QR Code para acionamento da manutenção”, informado em nota.

Novos equipamentos

Ainda está sendo planejada a instalação de um sexto banheiro autolimpante na Praça do Papa, Região Centro-Sul de BH. O espaço passa por reformas desde fevereiro de 2024. Está sendo concluído o assentamento do piso cerâmico em uma área de 3.500m², implantação de jardins, instalação de bancos e execução de passeios. O platô superior foi inaugurado em agosto deste ano.

Os demais níveis da Praça do Papa continuam em obras. O platô intermediário está em fase de conclusão, com assentamento da cerâmica e plantio de grama nos taludes. Já o platô inferior aguarda a execução do paisagismo. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o fim do ano.

De acordo com a prefeitura, há estudos para expandir a instalação de banheiros autolimpantes em outras regiões de BH, conforme o fluxo de pessoas e necessidades locais. Uma empresa contratada é responsável pela locação, instalação, operação e manutenção desses equipamentos. O contrato tem vigência inicial de doze meses, podendo ser prorrogado por até cinco anos.

Como os banheiros funcionam

Os banheiros autolimpantes são gratuitos e funcionam todos os dias, das 6h às 22h, com permanência limitada a 10 minutos por usuário. Cada equipamento conta com duas cabines, que são equipadas com vaso sanitário, pia, reservatório de sabonete líquido, papel higiênico, secador de mãos e lixeira.

O acionamento de todos os serviços, como sabonete, água e secagem das mãos, é realizado por sensores de aproximação, evitando o contato físico. Uma mensagem de áudio com instruções sobre o uso adequado do banheiro também é veiculada.

As instalações foram projetadas com tecnologias que promovem o uso eficiente de água e energia elétrica, resistência a vandalismo e atendimento a requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Sinalizações nas portas informam o status do equipamento, com “livre” (luz verde), “desligado” (luz vermelha) e “limpeza” (luz azul). A porta se fecha automaticamente após 10 segundos, mas pode ser aberta e fechada manualmente a qualquer momento. Ainda há um sensor de emergência dentro da cabine que, quando acionado, permite a abertura automática da porta por dois minutos.

O sistema de limpeza é totalmente automatizado. A partir do momento em que a cabine é desocupada, sensores de presença iniciam o processo de higienização, realizado por chuveiros hidráulicos que aplicam água e produtos de limpeza no chão.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima