Confira a previsão do tempo para esta terça-feira (30)
Segundo o Inmet, hoje será o último dia da onda de calor que atinge o estado
Nesta terça-feira (30/12), Belo Horizonte (MG) segue enfrentando calor e chuva. Segundo a Defesa Civil municipal, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com forte calor e pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. A temperatura mínima foi de 19,9 °C, a máxima estimada é de 34 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.
A capital enfrenta uma onda de calor desde o dia 26 de dezembro e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH se encontra na área de alerta laranja, que representa perigo. A previsão é de que o fenômeno acabe ainda hoje.
Previsão para Minas
O dia em Minas Gerais será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.
A terça-feira ainda terá temperaturas elevadas, com os termômetros variando entre 15ºC e 38ºC. Entretanto, a tendência é de redução gradativa do calor no decorrer da semana em todo o estado.
De acordo com o Inmet, a onda de calor se encerra nesta terça-feira, com redução do calor de forma gradativa, principalmente a partir de quinta-feira. Já os temporais típicos de verão se tornam mais frequentes nesta semana, ocorrendo de maneira mais generalizada inicialmente no centro-sul e oeste do estado.