Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

BH: mulher é atropelada por ônibus no Barreiro

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava traumatismo cranioencefálico e foi hospitalizada

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/12/2025 16:42

compartilhe

SIGA
x
Acidente aconteceu na Avenida Senador Levindo Coelho, no Barreiro
Acidente aconteceu na Avenida Senador Levindo Coelho, no Barreiro crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Uma mulher, de idade não informada, foi atropelada por um ônibus na tarde desta terça-feira (30/12), em Belo Horizonte. O acidente aconteceu no Bairro Jatobá, no Barreiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o atropelamento aconteceu na Avenida Senador Levindo Coelho. 

Leia Mais

Segundo os militares, no local, a vítima foi encontrada com um corte na cabeça e apresentava traumatismo cranioencefálico.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi acionada e atuou na ocorrência. A mulher foi imobilizada e encaminhada para o atendimento hospitalar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay