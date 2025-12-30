BH: mulher é atropelada por ônibus no Barreiro
Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava traumatismo cranioencefálico e foi hospitalizada
Uma mulher, de idade não informada, foi atropelada por um ônibus na tarde desta terça-feira (30/12), em Belo Horizonte. O acidente aconteceu no Bairro Jatobá, no Barreiro.
Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o atropelamento aconteceu na Avenida Senador Levindo Coelho.
Segundo os militares, no local, a vítima foi encontrada com um corte na cabeça e apresentava traumatismo cranioencefálico.
Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi acionada e atuou na ocorrência. A mulher foi imobilizada e encaminhada para o atendimento hospitalar.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.