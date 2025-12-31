Chuva forte causa alagamentos e fecha Parque do Sabiá, em Uberlândia

Uma chuva forte atingiu Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, nessa terça-feira (30/12), causando alagamentos, enxurradas e diversos estragos em diferentes pontos da cidade.

Moradores registraram vias alagadas, com enxurradas descendo com grande força. Os ventos intensos derrubaram galhos e árvores, além de provocarem danos em telhados de estabelecimentos comerciais, que chegaram a ser arrancados. Em alguns locais, pessoas precisaram se abrigar por causa do temporal.

Por causa dos estragos, o Parque do Sabiá, que estava programado para funcionar normalmente nesta quarta-feira (31/12), permanecerá fechado temporariamente.

A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) informou que equipes realizam a retirada de galhos e árvores da pista de caminhada e de outros espaços, além de reparos na rede elétrica, já que a queda de árvores provocou interrupção no fornecimento de energia no local.

A previsão é que o Parque do Sabiá seja reaberto na sexta-feira (2/1), a partir das 5h. A prefeitura orienta que a população acompanhe os canais oficiais para verificar a situação dos serviços públicos afetados pela chuva.