Assine
overlay
Início Gerais
ESTRAGOS DA CHUVA

Chuva forte causa alagamentos e fecha Parque do Sabiá, em Uberlândia

Temporal provocou enxurradas, quedas de árvores e danos em estruturas da cidade

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/12/2025 11:24 - atualizado em 31/12/2025 11:25

compartilhe

SIGA
x
Chuva causou queda de galhos e árvores da pista de caminhada e de outros espaços do Parque do Sabiá
Chuva causou queda de galhos e árvores da pista de caminhada e de outros espaços do Parque do Sabiá crédito: Prefeitura de Uberlândia/Reprodução

Uma chuva forte atingiu Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, nessa terça-feira (30/12), causando alagamentos, enxurradas e diversos estragos em diferentes pontos da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Moradores registraram vias alagadas, com enxurradas descendo com grande força. Os ventos intensos derrubaram galhos e árvores, além de provocarem danos em telhados de estabelecimentos comerciais, que chegaram a ser arrancados. Em alguns locais, pessoas precisaram se abrigar por causa do temporal.

Por causa dos estragos, o Parque do Sabiá, que estava programado para funcionar normalmente nesta quarta-feira (31/12), permanecerá fechado temporariamente.

Leia Mais

A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) informou que equipes realizam a retirada de galhos e árvores da pista de caminhada e de outros espaços, além de reparos na rede elétrica, já que a queda de árvores provocou interrupção no fornecimento de energia no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A previsão é que o Parque do Sabiá seja reaberto na sexta-feira (2/1), a partir das 5h. A prefeitura orienta que a população acompanhe os canais oficiais para verificar a situação dos serviços públicos afetados pela chuva.

Tópicos relacionados:

alagamento chuva minas-gerais uberlandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay