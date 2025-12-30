Como proteger sua casa de chuvas fortes, ventos e granizo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a chegada do verão, a ocorrência de chuvas fortes, ventos e até granizo se torna mais frequente em Santa Catarina, colocando muitas famílias em alerta. A preocupação com a segurança da casa aumenta, mas adotar medidas preventivas simples pode reduzir significativamente os riscos de danos e garantir a tranquilidade de todos durante uma tempestade.

Pequenas ações fazem uma grande diferença quando o clima muda bruscamente. Revisar pontos-chave da estrutura do imóvel é o primeiro passo para evitar infiltrações, destelhamentos e outros problemas mais graves. Essa preparação não exige muito tempo e protege seu patrimônio.

Telhado e calhas: a primeira linha de defesa

O telhado é a área mais vulnerável da casa durante uma tempestade. Por isso, a manutenção precisa estar em dia. Uma verificação atenta pode evitar grandes prejuízos e garantir que a estrutura suporte o mau tempo.

Verifique as telhas: procure por peças soltas, quebradas ou deslocadas. Um único ponto vulnerável pode permitir a entrada de grande volume de água, causando infiltrações e danos ao forro e à estrutura interna.

Limpe as calhas: folhas, galhos e outras sujeiras acumuladas impedem o escoamento correto da água. Calhas entupidas podem transbordar, fazendo com que a água escorra pelas paredes ou se infiltre no telhado.

Janelas, portas e áreas externas

Ventos fortes podem transformar objetos soltos em verdadeiros projéteis e forçar a entrada de água por qualquer fresta. A atenção com as aberturas e o entorno da residência é fundamental para a segurança.

Feche tudo corretamente: certifique-se de que todas as janelas e portas estão bem fechadas e travadas. Verifique se as vedações estão em bom estado para impedir a entrada de água e vento.

Recolha objetos soltos: guarde móveis de jardim, vasos de plantas, ferramentas e qualquer outro item que esteja no quintal, na varanda ou na sacada.

Pode as árvores: remova galhos secos, podres ou que estejam muito próximos da casa e da fiação elétrica. Isso diminui o risco de que eles quebrem e causem acidentes.

Sistemas elétricos e drenagem

Durante tempestades, especialmente aquelas com raios, a rede elétrica fica mais suscetível a picos de energia. Além disso, a capacidade de drenagem do terreno é posta à prova, exigindo que os sistemas de escoamento funcionem perfeitamente.

Desconecte aparelhos: retire da tomada equipamentos eletrônicos como televisões, computadores e micro-ondas. Isso os protege de danos causados por surtos de tensão na rede elétrica.

Inspecione os ralos: verifique se os ralos de pátios, garagens e áreas externas estão desobstruídos para evitar o acúmulo de água e possíveis alagamentos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.