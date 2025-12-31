Assine
ESTRAGOS

Chuva causa desabamentos em cidade do Sul de Minas

Temporal que atingiu o município de Alfenas durante a madrugada desta quarta-feira (31/12) derrubou casa e também danificou outros imóveis

Repórter
31/12/2025 19:35

No momento do desabamento, quatro pessoas estavam no imóvel, mas todas conseguiram sair sem ferimentos
No momento do desabamento, quatro pessoas estavam no imóvel, mas todas conseguiram sair sem ferimentos crédito: CBMMG/Divulgação

O último dia de 2025 foi marcado por prejuízos em Alfenas, no Sul de Minas. As fortes chuvas registradas durante a madrugada desta quarta-feira (31/12) provocaram desabamentos em diferentes pontos da cidade. Logo no início da manhã, equipes da Defesa Civil do município e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) começaram a prestar apoio aos moradores atingidos.

Na Rua João Caetano Saraiva, no Bairro Santos Reis, uma residência veio abaixo. No momento do desabamento, quatro pessoas estavam no imóvel, mas todas conseguiram sair sem ferimentos. A foi isolada pelo CBMMG, e os moradores foram realojados provisoriamente pela Defesa Civil.

Já no Centro de Alfenas, o muro do quintal de uma residência localizada na Rua Ministro Salgado Filho desabou e atingiu uma porta de vidro. Também não houve vítimas no local. Equipes do CBMMG realizaram a avaliação dos riscos e orientaram os moradores.

Em outra ocorrência, um muro de uma escola municipal, também no Centro da cidade, caiu durante a tempestade. No momento, não havia aula na unidade, e ninguém ficou ferido. O local atingido foi isolado
pelo CBMMG e pela Defesa Civil.  

