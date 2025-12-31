Chuva causa desabamentos em cidade do Sul de Minas

O último dia de 2025 foi marcado por prejuízos em Alfenas, no Sul de Minas. As fortes chuvas registradas durante a madrugada desta quarta-feira (31/12) provocaram desabamentos em diferentes pontos da cidade. Logo no início da manhã, equipes da Defesa Civil do município e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) começaram a prestar apoio aos moradores atingidos.



Na Rua João Caetano Saraiva, no Bairro Santos Reis, uma residência veio abaixo. No momento do desabamento, quatro pessoas estavam no imóvel, mas todas conseguiram sair sem ferimentos. A foi isolada pelo CBMMG, e os moradores foram realojados provisoriamente pela Defesa Civil.

Já no Centro de Alfenas, o muro do quintal de uma residência localizada na Rua Ministro Salgado Filho desabou e atingiu uma porta de vidro. Também não houve vítimas no local. Equipes do CBMMG realizaram a avaliação dos riscos e orientaram os moradores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em outra ocorrência, um muro de uma escola municipal, também no Centro da cidade, caiu durante a tempestade. No momento, não havia aula na unidade, e ninguém ficou ferido. O local atingido foi isolado

pelo CBMMG e pela Defesa Civil.