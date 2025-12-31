BR-116: motociclista bate em carro, cai na pista e é atropelada por carreta
Segundo o Samu, uma mulher, de 49 anos, teve as as pernas esmagadas e está em estado grave no Hospital de Carangola, na Zona da Mata mineira
compartilheSIGA
Uma motociclista de 49 anos ficou gravemente ferida após bater em um carro, cair na pista e ser atropelada por uma carreta. O acidente aconteceu nessa terça-feira (30/12) na BR-116, na altura do Km 650, em Fervedouro (MG), na Zona da Mata.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informado pela Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Muriaé, a mulher dirigia sentido Fervedouro-Muriaé quando bateu na traseira de um carro.
Leia Mais
Com o impacto, ela caiu na pista e foi atropelada por uma carreta que vinha no sentido contrário.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que a mulher teve as duas pernas esmagadas. Já os motoristas dos outros veículos não ficaram feridos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A vítima foi encaminhada ao Hospital de Carangola, onde segue em estado grave.