ACIDENTE GRAVE

BR-116: motociclista bate em carro, cai na pista e é atropelada por carreta

Segundo o Samu, uma mulher, de 49 anos, teve as as pernas esmagadas e está em estado grave no Hospital de Carangola, na Zona da Mata mineira

Ana Luiza Soares
31/12/2025 15:24

Ambulância do Samu
Acidente aconteceu na altura do Km 650, em Fervedouro, na Zona da Mata crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Uma motociclista de 49 anos ficou gravemente ferida após bater em um carro, cair na pista e ser atropelada por uma carreta. O acidente aconteceu nessa terça-feira (30/12) na BR-116, na altura do Km 650, em Fervedouro (MG), na Zona da Mata.

Segundo informado pela Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Muriaé, a mulher dirigia sentido Fervedouro-Muriaé quando bateu na traseira de um carro.

Com o impacto, ela caiu na pista e foi atropelada por uma carreta que vinha no sentido contrário. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que a mulher teve as duas pernas esmagadas. Já os motoristas dos outros veículos não ficaram feridos. 

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Carangola, onde segue em estado grave. 

