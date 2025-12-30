BR-381: trânsito e pedágios durante as festas de fim de ano

O consórcio Nova 381, responsável pela rodovia entre Belo Horizonte e Governador Valadares, restringiu nesta terça-feira (30/12) a execução das obras programadas no trecho sob sua jurisdição. Assim como no Natal, a ideia agora é focar as ações para garantir a fluidez do tráfego nos deslocamentos típicos da virada do ano. Até o dia 4 de janeiro, serão mantidos apenas serviços emergenciais, como a operação tapa-buraco. Na segunda-feira (5/1), as equipes retomam os trabalhos após o meio-dia.

A expectativa da concessionária é que, entre 19 de dezembro e 4 de janeiro, período em que a Operação Feriado ficará em vigor, 433 mil veículos passem pelo sistema por dia, um aumento de 19,5% em relação aos dias normais. As datas mais movimentadas devem ser 31 de dezembro e 2 de janeiro, no período das 7h às 18h, quando os usuários estarão, respectivamente, indo e voltando das comemorações.

Durante a vigência da Operação Feriado, todo o efetivo operacional da Nova 381 estará disponível: são 17 viaturas de inspeção e guincho leve, dois guinchos pesados, seis motocicletas e caminhões-pipa. Todo o trecho da rodovia será monitorado pelo Centro de Controle Operacional, e mensagens úteis para os motoristas serão exibidas em painéis móveis ao longo da estrada.

A BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares conta com sete bases de atendimento ao usuário, com banheiro, fraldário, bebedouro e totens de teleatendimento, onde também é possível pagar o pedágio. Além disso, 18 totens de pagamento foram distribuídos em lanchonetes e restaurantes com grande movimento de motoristas.

Cobrança eletrônica

Um ponto polêmico desse trecho da BR-381 é a cobrança de pedágio por meio do sistema free-flow, que dispensa o pagamento em praças de pedágio. Os veículos são identificados por meio de câmeras instaladas em pórticos, e o pagamento pode ser feito pelo aplicativo da Nova 381 (disponível na App Store e no Google Play), pelo site da concessionária (nova381.com), pelas tags ou mesmo em totens distribuídos pela rodovia.

Enquanto Daniel da Silva Costa, instalador de sistemas de segurança eletrônica, só vê vantagens nessa forma de cobrança - destacando o fato de não ser necessário parar e, muitas vezes, esperar nas filas formadas mesmo em praças de pedágio gigantes -, o operador de máquinas Jervane dos Santos Gonçalves observa que as pessoas mais velhas têm dificuldade para lidar com a tecnologia.

É o caso do aposentado Antônio Aleixo Fernandes, que relata que ainda não se acostumou com essa forma de pagar: “Prefiro pagar na hora do que ter que cadastrar… Agora mesmo eu vou passar num ponto de apoio para me ajudarem, porque não tenho muito conhecimento de tecnologia, baixar aplicativo no celular… Tenho pago nos totens”.

O caminhoneiro Wallace José Clementino faz uso constante do pedágio da Nova 381 em seus trechos pela transportadora em que trabalha. Como nessa situação o pagamento é feito por tag, ele não precisa fazer nenhuma ação. Mas, quando está em seu carro, ele relata ter dificuldade em lidar com o pagamento: “Você não tem um local para te dar uma informação, um atendimento presencial. Eu tenho muitas dúvidas. Eu vejo placas falando que, se não pagar o pedágio em 30 dias, vai gerar multa de R$ 195. Teria que haver mais postos de atendimento para esclarecer os usuários que não são frequentes. Muitos carros de outros estados passam aqui e ficam perdidos. Eles vão tomar multa?”.

De acordo com a Nova 381, para divulgar os novos pórticos de pedágio, foram instaladas 50 placas ao longo da rodovia, além de uma ação presencial nos estabelecimentos onde os totens estão instalados, que alcançou 40 mil pessoas. De acordo com a concessionária, entre setembro e outubro (último balanço disponível), mais de 150 mil usuários já estavam cadastrados, pelo aplicativo ou pelo site, para consulta de débitos ou pagamentos.

Pedágio está caro?

Outra questão polêmica é o valor de cada um dos cinco pórticos de pedágio instalados na BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares: Caeté, R$ 15,50; João Monlevade, R$ 12,90; Jaguaraçu, R$ 15,10; Belo Oriente, R$ 12,10; e Governador Valadares, R$ 12,60 (todos os exemplos são para carros de passeio). Para Antônio Aleixo, que precisa ir de Belo Horizonte a Belo Oriente três vezes por mês, o valor é alto: “Fica caro e a estrada nem está tão boa assim”.

“A condição da via melhorou bastante, mas ainda tem muito a se fazer, como a sinalização precária. E o valor está exorbitante. Você pega uma BR-381 sentido São Paulo para pagar R$ 3 cada pedágio, aqui está quase R$ 18. Um caminhão desse você paga mais de R$ 100. É um valor abusivo”, avaliou Wallace José Clementino.

Para Daniel da Silva Costa, considerando as melhorias da rodovia, o pedágio não é tão caro: “Eu sou do interior de Almenara, passei muito por aqui quando tinha pista única e era muito ruim. Era horrível. Melhorou muito, poderia ser assim até o final da viagem”. Ele recordou alguns prejuízos que teve com o carro ao cair em buracos na rodovia e considerou que o gasto com pedágio compensa.



