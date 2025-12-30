Assine
COLISÃO NA ESTRADA

MG: homem morre em acidente entre carro e carreta na BR-381

Segundo relato do motorista da carreta, o veículo de passeio invadiu a contramão

30/12/2025 17:48

Com a batida, o carro acabou deformado e a vítima encarcerada
Com a batida, o carro acabou deformado e a vítima encarcerada crédito: CBMMG

O motorista de um carro, de idade não divulgada, morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na BR-381, na altura do Km 315. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a colisão aconteceu em Nova Era, na Região Central de Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (30/12).

Conforme informado pelo motorista da carreta aos militares, ele dirigia no sentido BH quando o carro invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta.

O veículo de passeio ficou destruído e teve a parte frontal deformada. A vítima ficou presa entre os destroços.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA), da concessionária Nova 381, que administra o trecho, foi acionada e, no local, constatou o óbito do motorista. A vítima foi desencarcerada e encaminhada a uma funerária próxima.

Já o condutor da carreta, morador de Nova Era, não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.

A administração e segurança do tráfego no local ficou a cargo da PRF.

