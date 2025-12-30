MG: homem morre em acidente entre carro e carreta na BR-381
Segundo relato do motorista da carreta, o veículo de passeio invadiu a contramão
compartilheSIGA
O motorista de um carro, de idade não divulgada, morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na BR-381, na altura do Km 315. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a colisão aconteceu em Nova Era, na Região Central de Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (30/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme informado pelo motorista da carreta aos militares, ele dirigia no sentido BH quando o carro invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta.
O veículo de passeio ficou destruído e teve a parte frontal deformada. A vítima ficou presa entre os destroços.
Leia Mais
Uma Unidade de Suporte Avançado (USA), da concessionária Nova 381, que administra o trecho, foi acionada e, no local, constatou o óbito do motorista. A vítima foi desencarcerada e encaminhada a uma funerária próxima.
Já o condutor da carreta, morador de Nova Era, não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A administração e segurança do tráfego no local ficou a cargo da PRF.