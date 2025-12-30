Acidente entre carro e caminhão de gás na MGC-120 mata motorista
Caminhoneiro informou que o motorista do carro tentou desviar de caminhonete e invadiu a contramão, causando o acidente fatal
compartilheSIGA
O motorista de um carro, de 32 anos, morreu em uma batida frontal contra um caminhão que transportava gás na MGC-120, em Guanhães (MG), no Vale do Rio Doce, na altura do quilômetro 296, na manhã desta quarta-feira (30/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram o óbito.
Leia Mais
O motorista do caminhão informou que o carro tentou desviar de uma caminhonete que fazia uma ultrapassagem proibida. Desgovernado, o carro entrou na contramão e bateu contra o caminhão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O corpo do condutor ficou preso às ferragens, foi desencarcerado e encaminhado para o Instituto Médico legal (IML) de Governador Valadares (MG), na mesma região. Já a caminhonete não foi localizada.