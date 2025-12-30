Acidente entre carro e caminhão de gás na MGC-120 mata motorista

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O motorista de um carro, de 32 anos, morreu em uma batida frontal contra um caminhão que transportava gás na MGC-120, em Guanhães (MG), no Vale do Rio Doce, na altura do quilômetro 296, na manhã desta quarta-feira (30/12).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram o óbito.

O motorista do caminhão informou que o carro tentou desviar de uma caminhonete que fazia uma ultrapassagem proibida. Desgovernado, o carro entrou na contramão e bateu contra o caminhão.

O corpo do condutor ficou preso às ferragens, foi desencarcerado e encaminhado para o Instituto Médico legal (IML) de Governador Valadares (MG), na mesma região. Já a caminhonete não foi localizada.

