Assine
overlay
Início Gerais
COLISÃO FATAL

Acidente entre carro e caminhão de gás na MGC-120 mata motorista

Caminhoneiro informou que o motorista do carro tentou desviar de caminhonete e invadiu a contramão, causando o acidente fatal

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
30/12/2025 14:28

compartilhe

SIGA
x
Colisão frontal entre um veículo de passeio e um caminhão deixou o motorista do carro morto na manhã desta terça-feira (30/12)
Colisão frontal entre um veículo de passeio e um caminhão deixou o motorista do carro morto na manhã desta terça-feira (30/12) crédito: PMRV/Divulgação

O motorista de um carro, de 32 anos, morreu em uma batida frontal contra um caminhão que transportava gás na MGC-120, em Guanhães (MG), no Vale do Rio Doce, na altura do quilômetro 296, na manhã desta quarta-feira (30/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram o óbito.

Leia Mais

O motorista do caminhão informou que o carro tentou desviar de uma caminhonete que fazia uma ultrapassagem proibida. Desgovernado, o carro entrou na contramão e bateu contra o caminhão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo do condutor ficou preso às ferragens, foi desencarcerado e encaminhado para o Instituto Médico legal (IML) de Governador Valadares (MG), na mesma região. Já a caminhonete não foi localizada.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito minas-gerais rodovia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay