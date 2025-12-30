Assine
ACIDENTE

Acidente com viatura da Polícia Penal deixa trânsito lento no Centro de BH

O choque entre os veículos na Avenida dos Andradas provocou vazamento de óleo e a interdição da pista em decorrência do risco de incêndio

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Repórter
30/12/2025 12:15

Um veículo branco, com a frase Policia Penal na parte lateral, com a frente destruída
O acidente entre a viatura e um outro veículo complicou o trânsito na Região Centro-Sul de Belo Horizonte crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Penal e uma Range Rover preta complicou o trânsito na Avenida dos Andradas, sob o viaduto Francisco Sales, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (30/12).

Com a força do impacto, a viatura se chocou contra a mureta de segurança do Rio Arrudas, provocando o vazamento de óleo na pista. A via segue com uma pista interditada no sentido bairro, até que não haja mais risco de incêndio.

Há retenção do trânsito até a altura do Parque Municipal. Agentes da BHTrans atuam no local para garantir a segurança dos motoristas e pedestres.

Matéria em atualização** 

