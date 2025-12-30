Acidente com viatura da Polícia Penal deixa trânsito lento no Centro de BH
O choque entre os veículos na Avenida dos Andradas provocou vazamento de óleo e a interdição da pista em decorrência do risco de incêndio
Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Penal e uma Range Rover preta complicou o trânsito na Avenida dos Andradas, sob o viaduto Francisco Sales, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (30/12).
Com a força do impacto, a viatura se chocou contra a mureta de segurança do Rio Arrudas, provocando o vazamento de óleo na pista. A via segue com uma pista interditada no sentido bairro, até que não haja mais risco de incêndio.
Há retenção do trânsito até a altura do Parque Municipal. Agentes da BHTrans atuam no local para garantir a segurança dos motoristas e pedestres.
Matéria em atualização**