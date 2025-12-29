Acidente entre carro e caminhão deixa vítima presa às ferragens em Minas

Um acidente envolvendo um caminhão-baú e um automóvel Ford Fiesta deixou uma vítima presa às ferragens nesta segunda-feira (29/12). A colisão ocorreu na altura do km 33 da rodovia MG-187, no município de Patrocínio, no Alto Paranaíba, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

De acordo com informações do CBMMG, a vítima era a condutora do carro de passeio. Os militares precisaram retirar duas portas e elevar o painel do veículo para resgatar a mulher. Ela sofreu uma fratura no braço esquerdo, mas estava consciente.

Outras quatro pessoas, que também estavam no Ford Fiesta, sofreram ferimentos leves, mas conseguiram sair do veículo. Todos foram conduzidos para unidades de saúde em Patos de Minas, na Região Central de Minas, e em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, para receber atendimento médico.

Ainda segundo o CBMMG, o caminhão seguia de Pará de Minas a Patrocínio, transportando uma carga de iogurtes. Até o momento, porém, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.