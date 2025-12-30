PBH autoriza empresas a usarem ônibus fora do limite de idade

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Uma portaria publicada nesta terça-feira (30/12) pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (Sumob) flexibilizou as regras para a retirada de circulação dos ônibus com 12 anos de vida útil - idade máxima permitida no serviço.

Agora, as empresas de ônibus poderão manter estes veículos em circulação por mais 60 dias. A mudança foi publicada no mesmo dia que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou o aumento de R$ 0,50 na tarifa dos ônibus da cidade.

No total, 11 veículos de cinco empresas diferentes foram beneficiados pela flexibilização. Até então, todos os ônibus que atingiam o limite da vida útil tinham a Autorização de Tráfego (AT) recolhida automaticamente e não poderiam mais continuar em operação.

Contudo, a recente portaria publicada pela Sumob estabeleceu que os ônibus com AT vencida ou recolhida serão suspensos do Cadastro do Serviço de Transporte Público apenas após ter passado 30 dias da retirada do documento. Durante este período, os veículos poderão continuar realizando viagens normalmente.

O texto também estabelece que estes ônibus serão excluídos automaticamente do cadastro depois de ter outros 30 dias de suspensão. Enquanto estiverem suspensos no cadastro, os veículos podem circular e receber pela receita arrecadada com as tarifas, mas não vão receber valores do subsídio. Com estas mudanças, as empresas poderão utilizar veículos que tenham atingido 13 anos de vida útil por até 60 dias além do limite.

Vale destacar que, no contrato de concessão, de 2008, os ônibus convencionais da capital poderiam circular por até 10 anos, mas uma portaria de 2023 estendeu esse prazo para 12 anos. Caso as regras originais do contrato estivessem vigentes, 327 ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte (tirando articulados Move e micro-ônibus) não poderiam estar em circulação atualmente - o que representa 13% da frota total destes tipos de veículos.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) pedindo esclarecimentos sobre estas mudanças e aguarda resposta.