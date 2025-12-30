Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO

PRF começa nesta terça operação Ano Novo nas rodovias federais de MG

Fiscalização reforçada segue até domingo, com foco no combate à embriaguez ao volante

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/12/2025 07:41

compartilhe

SIGA
x
Policiais militares e da PRF atuaram na ocorrência
PRF inicia Operação Ano Novo nas rodovias federais de MG nesta terça (30/12) crédito: PMMG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à 0h desta terça-feira (30/12) a Operação Rodovida Ano Novo 25/26 nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. A ação segue até 23h59 do próximo domingo (4/12), com reforço na fiscalização e em atividades educativas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao todo, cerca de 800 policiais atuam na operação em todo o estado. As equipes intensificam a fiscalização da documentação dos veículos e condutores, dos equipamentos obrigatórios de segurança, além do combate ao excesso de velocidade, uso do cinto de segurança, ultrapassagens proibidas, uso do celular ao volante e crimes nas rodovias.

Leia Mais

Um dos principais focos da operação é o combate aos acidentes de trânsito provocados pelo consumo de álcool, que costumam aumentar durante o período de festas de fim de ano. Por isso, as abordagens com testes de bafômetro serão intensificadas nos trechos considerados mais críticos.

Leia Mais

Desde 2008, a Lei Seca estabelece tolerância zero para a mistura de álcool e direção. Qualquer quantidade de álcool no organismo do condutor configura infração gravíssima, conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses. A partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, o motorista responde por crime de trânsito, conforme o artigo 306 do CTB, com pena de seis meses a três anos de detenção, além de multa e suspensão ou proibição de dirigir.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante o período da operação, a PRF também promove ações educativas, como o cinema rodoviário, e reforça medidas preventivas para reduzir acidentes, mortes e feridos nas rodovias federais.

Tópicos relacionados:

operacao prf rodovia rodovias rodovias-federais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay