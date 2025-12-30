PRF começa nesta terça operação Ano Novo nas rodovias federais de MG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à 0h desta terça-feira (30/12) a Operação Rodovida Ano Novo 25/26 nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. A ação segue até 23h59 do próximo domingo (4/12), com reforço na fiscalização e em atividades educativas.

Ao todo, cerca de 800 policiais atuam na operação em todo o estado. As equipes intensificam a fiscalização da documentação dos veículos e condutores, dos equipamentos obrigatórios de segurança, além do combate ao excesso de velocidade, uso do cinto de segurança, ultrapassagens proibidas, uso do celular ao volante e crimes nas rodovias.

Um dos principais focos da operação é o combate aos acidentes de trânsito provocados pelo consumo de álcool, que costumam aumentar durante o período de festas de fim de ano. Por isso, as abordagens com testes de bafômetro serão intensificadas nos trechos considerados mais críticos.

Desde 2008, a Lei Seca estabelece tolerância zero para a mistura de álcool e direção. Qualquer quantidade de álcool no organismo do condutor configura infração gravíssima, conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses. A partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, o motorista responde por crime de trânsito, conforme o artigo 306 do CTB, com pena de seis meses a três anos de detenção, além de multa e suspensão ou proibição de dirigir.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante o período da operação, a PRF também promove ações educativas, como o cinema rodoviário, e reforça medidas preventivas para reduzir acidentes, mortes e feridos nas rodovias federais.