DESASTRE DE TRÂNSITO

BR-356: batida de carreta com carros fecha pista e fere cinco pessoas

Acidente ocorreu próximo ao trevo de Itabirito; uma vítima ficou presa às ferragens; duas estão em estado grave

Wellington Barbosa
31/12/2025 08:43 - atualizado em 31/12/2025 09:10

Batida entre carreta e três carros interdita rodovia e deixa dois feridos graves na BR-356
Batida entre carreta e três carros interdita rodovia e deixa dois feridos graves na BR-356 crédito: Corpo de Bombeiro/Reprodução

Um acidente envolvendo uma carreta tanque vazia e três carros de passeio interditou a BR-356, na altura do km 42, próximo ao trevo de Itabirito (MG), Região Central do estado, na manhã desta quarta-feira (31/12).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a colisão foi no viaduto Eduardo Costa de Azevedo. Por causa do impacto, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o atendimento às vítimas e a segurança da cena.

Ao todo, cinco pessoas se feriram. Uma delas ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelos bombeiros. Duas vítimas foram socorridas em estado grave. Todas as vítimas já foram atendidas e encaminhadas por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros para hospitais da região.

Depois do atendimento, o trânsito passou a ser sinalizado, com a Polícia Militar controlando o retorno parcial do fluxo de veículos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as causas do acidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica da colisão. A ocorrência segue em atualização.

