BR-356: batida de carreta com carros fecha pista e fere cinco pessoas

Um acidente envolvendo uma carreta tanque vazia e três carros de passeio interditou a BR-356, na altura do km 42, próximo ao trevo de Itabirito (MG), Região Central do estado, na manhã desta quarta-feira (31/12).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a colisão foi no viaduto Eduardo Costa de Azevedo. Por causa do impacto, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o atendimento às vítimas e a segurança da cena.

Ao todo, cinco pessoas se feriram. Uma delas ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelos bombeiros. Duas vítimas foram socorridas em estado grave. Todas as vítimas já foram atendidas e encaminhadas por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros para hospitais da região.

Depois do atendimento, o trânsito passou a ser sinalizado, com a Polícia Militar controlando o retorno parcial do fluxo de veículos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as causas do acidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica da colisão. A ocorrência segue em atualização.