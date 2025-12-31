MG: caminhão tomba na BR-381 e carga espalhada por rodovia explode

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um caminhão tombou e parte de sua carga ficou espalhada pela BR-381, em Estiva, no Sul de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (31/12). O acidente aconteceu na altura do quilômetro 877, no sentido Belo Horizonte da via.

A rodovia ficou parcialmente interditada até a retirada dos produtos. Apesar do susto, não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o caminhão tombar houve um princípio de incêndio em parte da carga. Apesar de rapidamente controlada, houve registro de pequenas explosões e estouros.

Até o momento não há informações sobre a dinâmica do acidente e qual produto estava sendo transportado. A pista foi liberada na sequência.

