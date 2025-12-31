MG: caminhão tomba na BR-381 e carga espalhada por rodovia explode
Acidente aconteceu próximo a Estiva, no Sul de Minas. Apesar de princípio de incêndio e pequenas explosões não houve registro de feridos
compartilheSIGA
Um caminhão tombou e parte de sua carga ficou espalhada pela BR-381, em Estiva, no Sul de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (31/12). O acidente aconteceu na altura do quilômetro 877, no sentido Belo Horizonte da via.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A rodovia ficou parcialmente interditada até a retirada dos produtos. Apesar do susto, não houve feridos.
Leia Mais
De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o caminhão tombar houve um princípio de incêndio em parte da carga. Apesar de rapidamente controlada, houve registro de pequenas explosões e estouros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- MG: carreta tomba, deixa ferido e provoca congestionamento na BR-381
- Vídeo: acidente interdita faixa da BR-381 e provoca congestionamento
Até o momento não há informações sobre a dinâmica do acidente e qual produto estava sendo transportado. A pista foi liberada na sequência.