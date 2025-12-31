Assine
SUSTO

MG: caminhão tomba na BR-381 e carga espalhada por rodovia explode

Acidente aconteceu próximo a Estiva, no Sul de Minas. Apesar de princípio de incêndio e pequenas explosões não houve registro de feridos

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
31/12/2025 16:33

Viatura do Corpo de Bombeiros
Até o momento não há informações sobre a dinâmica do acidente e qual produto estava sendo transportado crédito: Reprodução CBMMG - Imagem ilustrativa

Um caminhão tombou e parte de sua carga ficou espalhada pela BR-381, em Estiva, no Sul de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (31/12). O acidente aconteceu na altura do quilômetro 877, no sentido Belo Horizonte da via.

A rodovia ficou parcialmente interditada até a retirada dos produtos. Apesar do susto, não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o caminhão tombar houve um princípio de incêndio em parte da carga. Apesar de rapidamente controlada, houve registro de pequenas explosões e estouros.

Até o momento não há informações sobre a dinâmica do acidente e qual produto estava sendo transportado. A pista foi liberada na sequência.

