VIA INTERDITADA

Árvore de Natal cai e trava trânsito em rodovia em Nova Lima

Enfeite natalino caiu devido aos ventos fortes que atingiram a região, segundo a prefeitura da cidade

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/12/2025 20:01

Estrutura bloqueou uma das pistas da MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Estrutura bloqueou uma das pistas da MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma árvore decorativa de Natal caiu e bloqueou parcialmente o trânsito em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura de metal tombou no meio da Rodovia Januário Carneiro, a MG-030, nesta terça-feira (30/12).

Procurada pelo Estado de Minas, a prefeitura da cidade informou que o enfeite natalino estava instalado às margens da rodovia, nas proximidades do Supermercado BH, e caiu devido às fortes rajadas de vento registradas na região.

Conforme a gestão municipal, ninguém se feriu. Por outro lado, o trânsito ficou parcialmente interditado. Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Defesa Civil e agentes de trânsito estão no local, atuando para orientar o tráfego e garantir a segurança da população.

O Executivo ainda comunicou que a empresa responsável pela instalação da estrutura foi imediatamente acionada para realizar a retirada do enfeite e a liberação da via.

"A Prefeitura de Nova Lima segue monitorando as condições climáticas e reforça a orientação à população para que redobre a atenção em períodos de ventos fortes e instabilidade, priorizando a segurança de todos", disse em nota.

