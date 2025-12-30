Polícia procura foragido suspeito de tentar matar ex-sogro na Grande BH

Foragido do sistema prisional e considerado de alta periculosidade, Muller Gabriel de Almeida está sendo procurado pela Polícia Civil de Minas Gerais. O homem foi apontado como autor de uma tentativa de homicídio brutal contra o ex-sogro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o suspeito fugiu do sistema prisional no dia 13 de novembro, quando cumpria pena em regime semiaberto. Desde então, ele é procurado pela polícia.

No dia 23 do mesmo mês, Muller teria atacado o ex-sogro em plena via pública, desferindo golpes com uma barra de ferro. A vítima sofreu ferimentos de extrema gravidade, incluindo traumatismo cranioencefálico e hemorragias, e foi socorrida e levada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Atualmente, o suspeito possui dois mandados judiciais em aberto: um de recaptura e outro de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, ele é considerado um indivíduo de alta periculosidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PCMG segue com as buscas e reforça que informações podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.