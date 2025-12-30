Assine
CAÇADA

Polícia procura foragido suspeito de tentar matar ex-sogro na Grande BH

Homem atacou a vítima com barra de ferro em Sabará e é considerado de alta periculosidade

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
Repórter
30/12/2025 18:56

Muller Gabriel de Almeida está foragido do sistema prisional desde 13 de novembro deste ano, período em que cumpria pena em regime semiaberto
Muller Gabriel de Almeida está foragido do sistema prisional desde 13 de novembro deste ano, período em que cumpria pena em regime semiaberto crédito: PCMG/Divulgação

Foragido do sistema prisional e considerado de alta periculosidade, Muller Gabriel de Almeida está sendo procurado pela Polícia Civil de Minas Gerais. O homem foi apontado como autor de uma tentativa de homicídio brutal contra o ex-sogro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o suspeito fugiu do sistema prisional no dia 13 de novembro, quando cumpria pena em regime semiaberto. Desde então, ele é procurado pela polícia.

No dia 23 do mesmo mês, Muller teria atacado o ex-sogro em plena via pública, desferindo golpes com uma barra de ferro. A vítima sofreu ferimentos de extrema gravidade, incluindo traumatismo cranioencefálico e hemorragias, e foi socorrida e levada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Atualmente, o suspeito possui dois mandados judiciais em aberto: um de recaptura e outro de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Civil, ele é considerado um indivíduo de alta periculosidade.

A PCMG segue com as buscas e reforça que informações podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.

