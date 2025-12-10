Assine
EM ARAXÁ

Jovem que pichou gata confessa crime e diz que ingeriu bebidas alcoólicas

Suspeito é indiciado por maus tratos e inquérito é enviado à Justiça. Investigação aponta que tinta usada é tóxica para felinos

Renato Manfrim
Renato Manfrim
10/12/2025 19:55

Tinta usada para pichar gata é de uso veterinário para tratar parasitas e é tóxica para animais crédito: Redes Sociais/Divulgação

O jovem de 20 anos flagrado por câmeras de segurança pichando uma gatinha branca em Araxá, no Alto Paranaíba, foi indiciado nessa terça-feira (9/12) pela Polícia Civil de Minas Gerais pelo crime de maus tratos. O inquérito finalizado pela  Delegacia Especializada do Meio Ambiente de Araxá foi enviado para a Justiça. Conforme a PC, o suspeito confessou o crime e alegou que havia ingerido bebidas alcoólicas.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito e mais outros dois jovens já foram ouvidos. De acordo com as investigações, ficou constatado que a tinta usada é de uso veterinário para tratar parasitas, porém a substância é tóxica para animais como gatos.

Relembre o caso

Uma gatinha branca foi pichada em via pública de Araxá pelo suspeito, em frente à casa onde mora. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que três jovens se aproximam do animal. Um deles faz carinho no felino, mas o outro espirra um spray nele. Em seguida, eles saem correndo, dando risada.

O caso aconteceu em 30 de novembro, por volta das 5h30, no Bairro Novo Horizonte. As imagens ganharam repercussão nas redes sociais.

A tutora do pet informou que a gata havia saído de casa e tentava voltar, mas foi encontrada pelos suspeitos.

