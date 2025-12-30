Grande BH: tarifas de ônibus metropolitanos aumentam quase 9% em 2026
Valores das passagens ficam 8,93% mais caras a partir de 9 de janeiro e passam a custar entre R$ 6,10 e R$ 62,45
As tarifas dos ônibus metropolitanos da Grande Belo Horizonte ficarão 8,93% mais caras a partir de 2026. O reajuste foi anunciado nesta terça-feira (30/12) no Diário Oficial de Minas Gerais (DOE). A partir do dia 9 de janeiro, as passagens custarão entre R$ 6,10 e R$ 62,45, a depender da linha.
Conforme o documento, assinado pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno Barros de Souza, o aumento tarifário segue as diretrizes dos contratos de concessão do serviço.
A tarifa de menor valor é a da linha 3651, Brasília/Terminal Sarzedo, que vai custar R$ 6,10. Já a mais cara é a da linha 3732, que liga Belo Horizonte ao Instituto Cultural Inhotim, e terá o custo de R$ 62,45.
O último reajuste, em janeiro deste ano, foi de 6,49%.
Novos valores e linhas
R$ 6,10
Linhas 3651, 3661, 3681, 3691, 3711, 3712, 3713, 3714, 3741, 3781, 3950, 3954, 3955, 3975, 3980, 3981, 3985, 5480, 5500, 5515, 5640, 5645, 5646, 5650, 5655, 5705, 5980, 5981, 5983 e 5987
R$ 7,20
Linhas 3356, 3370, 3390, 3450, 3455, 3460, 3465, 3480, 3500, 3505, 3510, 3520, 3525, 3540, 4025, 4395, 4415, 4420, 5287, 5288, 5376, 5377, 5380, 5455, 5456, 5457, 5465, 5470, 5475, 5505 e 8400
R$ 7,30
Linhas 3721 e 3722
R$ 7,90
Inclui linhas como a 1000, 1210, 1300, 1730, 2140, 2590, 3834, 4310, 5031, 7100, 7950, entre outras
R$ 8,45
Inclui linhas como 316R, 1260, 2110, 2460, 2800, 3236, 4610, 5045 e 5460
R$ 8,50
Linhas 1120, 2290, 2310, 2330, 2350, 2360, 2380, 2381, 2390, 2391, 2410, 2420, 3911, 4600, 4655, 4675, 4676, 4677, 4680, 4685 e 4687
R$ 8,80
Linhas 4988, 4991, 4993, 4997, 4998 e 4999
R$ 8,95
Abrange um grande volume de linhas, dentre elas: 400C, 412H, 500C, 1111, 1600, 2200, 4240, 5119, 6110, 7130 e 7900
R$ 9,65
Linhas como 3110, 3200, 5130, 5600, 5800, 6350 e 6991
R$ 10,40
Linhas como 300C, 306R, 833R, 1660, 2550, 3827, 4100 e 7400
R$ 11,25
Linhas como 3180, 3900, 5110, 6140, 6200, 6300, 6400, 6720 e 6820
R$ 11,75
Linhas como 3125, 3165, 3280, 3303, 3850 e 6993
R$ 12,30
Linhas 3838, 3841, 3842, 4125, 4450, 6583 e 6587
R$ 13,35
Linhas 3831 e 5889
R$ 13,50
Linha 5359
R$ 13,60
Linha 3187
R$ 13,95
Linhas como 3212, 3328, 3338 e 3851
R$ 14,20
Linhas 310C e 3310
R$ 14,40
Inclui linhas como 5298, 5979, 6571, 6981 e 6999
R$ 15,35
Linhas 5297 e 5982
R$ 16,60
Linhas como 3782, 3937, 3953, 4810 e 5887
R$ 17,65
Linha 5782
R$ 18,15
Linhas 3332, 3333, 3334, 3336, 3337, 3793, 5793, 6588 e 6983
R$ 18,30
Linha 3216
R$ 21,70
Linhas como 3335, 3802, 4800, 5282 e 5992
R$ 22,75
Linhas 5250 e 5270
R$ 23,15
Linhas 3956, 3959, 3961, 4882, 4887 e 5988
R$ 24,60
Linha 5583
R$ 24,85
Linha 4879
R$ 28,70
Linhas 4126, 5241, 5242 e 5291
R$ 29,25
Linhas 4442 e 5582
R$ 29,85
Linha 5986
R$ 30,50
Linha 5358
R$ 32,90
Linhas 3992 e 5783
R$ 37,05
Linhas 5356, 5784 e 5785
R$ 49,50
Linhas 5240 e 5260
R$ 62,45
Linha 3732