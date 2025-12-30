Tarifa de ônibus em BH sobe a partir de 1º de janeiro de 2026

As tarifas do transporte coletivo municipal irão aumentar a partir da zero hora do dia 1º de janeiro de 2026, conforme portaria publicada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta manhã de terça-feira (30/12), no Diário Oficial do Município (DOM).

Com o reajuste, a tarifa das linhas diametrais, semi-expressas, radiais, perimetrais e troncais passa de R$ 5,75 para R$ 6,25, aumento de 8,7%. Já as linhas circulares e alimentadoras terão aumento de R$ 5,50 para R$ 6,00, ou 9,1%.

De acordo com o texto da portaria, os novos valores se aplicam ao serviço público de transporte coletivo convencional de passageiros por ônibus e também ao transporte coletivo suplementar do município.

A prefeitura informou ainda que está mantida a gratuidade das passagens aos domingos e feriados, benefício que segue em vigor para os passageiros do sistema municipal de transporte coletivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim, como 1° de janeiro é feriado, o reajuste começará a contar a partir do dia 2.