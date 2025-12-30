Assine
overlay
Início Gerais
AUMENTO

Tarifa de ônibus em BH sobe a partir de 1º de janeiro de 2026

Passagem passa a custar até R$ 6,25; gratuidade aos domingos e feriados é mantida

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/12/2025 06:40 - atualizado em 30/12/2025 07:15

compartilhe

SIGA
x
Ônibus de BH desligados
A partir de 1º de janeiro de 2026 o valor da passagem irá aumentar na capital mineira crédito: Amira Hissa/PBH/Divulgação

As tarifas do transporte coletivo municipal irão aumentar a partir da zero hora do dia 1º de janeiro de 2026, conforme portaria publicada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta manhã de terça-feira (30/12), no Diário Oficial do Município (DOM).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com o reajuste, a tarifa das linhas diametrais, semi-expressas, radiais, perimetrais e troncais passa de R$ 5,75 para R$ 6,25, aumento de 8,7%. Já as linhas circulares e alimentadoras terão aumento de R$ 5,50 para R$ 6,00, ou 9,1%.

De acordo com o texto da portaria, os novos valores se aplicam ao serviço público de transporte coletivo convencional de passageiros por ônibus e também ao transporte coletivo suplementar do município.

Leia Mais

A prefeitura informou ainda que está mantida a gratuidade das passagens aos domingos e feriados, benefício que segue em vigor para os passageiros do sistema municipal de transporte coletivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim, como 1° de janeiro é feriado, o reajuste começará a contar a partir do dia 2. 

Tópicos relacionados:

bh mobilidade onibus passagem transporte-coletivo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay