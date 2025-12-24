Assine
overlay
Início Gerais
MUDANÇA NAS FÉRIAS

Transporte coletivo de BH adota quadro de férias a partir desta sexta (26)

Apesar da redução de 8% nas viagens para o período de recesso, oferta é superior à registrada no último ano. Linhas de fim de semana mantêm operação normal

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
24/12/2025 10:59 - atualizado em 24/12/2025 11:01

compartilhe

SIGA
x
Quadro de férias segue até o dia 30 de janeiro de 2026
Quadro de férias segue até o dia 30 de janeiro de 2026 crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

O sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte, convencional e suplementar, passa a operar com horários diferenciados a partir desta sexta-feira (26/12). A mudança, tradicional nos meses de janeiro e julho, acompanha a queda sazonal na demanda de passageiros devido às férias escolares e profissionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a redução na oferta de viagens será de aproximadamente 8%. O ajuste é menor do que a queda esperada no volume de usuários, estimada em 23% para o período.

Leia Mais

A estratégia visa equilibrar a sustentabilidade do sistema sem comprometer o deslocamento de quem permanece trabalhando. Ao todo, serão realizadas 22.428 viagens diárias nos dias úteis, incremento de 42 partidas em comparação ao período de recesso de 2024/2025. 

O quadro de férias segue até o dia 30 de janeiro de 2026. Não haverá alterações aos sábados e domingos. O programa Catraca Livre, que garante gratuidade aos domingos, permanece operando normalmente. Além disso, a PBH informa que algumas linhas específicas não sofrerão cortes e manterão o quadro de horários atual devido à demanda local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os novos horários, identificados como "Dia Útil Férias Verão", podem ser consultados pelos usuários no portal da PBH, em cartazes afixados no interior dos ônibus e em quadros informativos nas estações de transferência e integração.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte ferias onibus transporte-coletivo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay