Transporte coletivo de BH adota quadro de férias a partir desta sexta (26)

O sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte, convencional e suplementar, passa a operar com horários diferenciados a partir desta sexta-feira (26/12). A mudança, tradicional nos meses de janeiro e julho, acompanha a queda sazonal na demanda de passageiros devido às férias escolares e profissionais.



De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a redução na oferta de viagens será de aproximadamente 8%. O ajuste é menor do que a queda esperada no volume de usuários, estimada em 23% para o período.



A estratégia visa equilibrar a sustentabilidade do sistema sem comprometer o deslocamento de quem permanece trabalhando. Ao todo, serão realizadas 22.428 viagens diárias nos dias úteis, incremento de 42 partidas em comparação ao período de recesso de 2024/2025.

O quadro de férias segue até o dia 30 de janeiro de 2026. Não haverá alterações aos sábados e domingos. O programa Catraca Livre, que garante gratuidade aos domingos, permanece operando normalmente. Além disso, a PBH informa que algumas linhas específicas não sofrerão cortes e manterão o quadro de horários atual devido à demanda local.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os novos horários, identificados como "Dia Útil Férias Verão", podem ser consultados pelos usuários no portal da PBH, em cartazes afixados no interior dos ônibus e em quadros informativos nas estações de transferência e integração.